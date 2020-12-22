Конгресс одобрил масштабный пакет помощи американцам и бизнесам

Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила законопроект которым предусматривается выделение 900 миллиардов долларов на помощь американцам и фирмам, пострадавшим в результате пандемии коронавируса.

Согласно законопроекту, достигнутому в результате многомесячных дебатов, каждому взрослому американцу и каждому ребенку будет выплачено 600 долларов. Для тех, кто зарабатывает больше 75 тысяч долларов в год эта сумма будет уменьшена в зависимости от уровня дохода. Пособия по безработице будут увеличены на 300 долларов и их выплаты будут продлены на 11 недель до весны будущего года. Более 300 миллиардов долларов будет направлено на помощь мелким предпринимателям. Часть этих денег пойдет на выплаты зарплат временно безработным сотрудникам этих фирм. Более 50 миллиардов долларов выделено на приобретение вакцин от COVID и вакцинирование населения.

Это второй за последний год масштабный пакет финансовой помощи, предназначенный для поддержки людей, оказавшихся без работы и стимулирования экономики в условиях когда она продолжает работать не в полную мощность из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Мы одобрим исторический пакет мер, который поможет американским семья пережить эту пандемию", - заявил глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел. Руководители демократов в Конгрессе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и глава демократической фракции в Сенате Чак Шумер считают, что этих мер недостаточно и говорят о готовности подготовить новый пакет помощь в будущем году после прихода в Белый дом администрации демократа Джо Байдена.

Обсуждения этого законопроекта начались в конце лета, но результатов удалось добиться лишь после того, как демократы отказались от своего требования направить дополнительные средства на помощь штатам, а республиканцы отказались от попыток включить в закон пункт, защищающий предпринимателей, возобновивших работу в условиях пандемии от исков их работников.

Экономисты соглашаются, что первый пакет помощи на сумму более 2 триллионов долларов, одобренный Конгрессом в конце марта, помог Соединенным Штатам избежать глубокого экономического кризиса, вызванного приостановкой экономической активности. Однако экономический рост, возобновившийся в начале лета, замедлился в последние месяцы, уровень безработицы остается высоким, около 7 процентов.

Ожидается, что законпроект будет утвержден Сенатом и подписан президентом Дональдом Трамп в ближайшее