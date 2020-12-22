Антарктида перестала быть последним континентом, на котором не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Это случилось после того, как как минимум 36 человек заболели на чилийской антарктической станции Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс, передаёт газета El Mercurio со ссылкой на армию страны.

Среди заразившихся – 26 чилийских военных и 10 человек из гражданского персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, утверждается, что они находятся в самоизоляции и чувствуют себя хорошо.

Бернардо-О’Хиггинс – одна из 13 действующих чилийских антарктических станций. Она расположена на северо-западе континента и, с точки зрения Чили, является столицей Антарктической коммуны – административной единицы Чилийской антарктической территории. Большинство стран мира не признают суверенитет страны над землями в Антарктике.