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Антарктида перестала быть последним континентом без коронавируса COVID-19

Вид на антарктическую станцию Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс

Антарктида перестала быть последним континентом, на котором не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Это случилось после того, как как минимум 36 человек заболели на чилийской антарктической станции Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс, передаёт газета El Mercurio со ссылкой на армию страны.

Среди заразившихся – 26 чилийских военных и 10 человек из гражданского персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, утверждается, что они находятся в самоизоляции и чувствуют себя хорошо.

Бернардо-О’Хиггинс – одна из 13 действующих чилийских антарктических станций. Она расположена на северо-западе континента и, с точки зрения Чили, является столицей Антарктической коммуны – административной единицы Чилийской антарктической территории. Большинство стран мира не признают суверенитет страны над землями в Антарктике.

  • По состоянию на 22 декабря в мире коронавирусом нового типа заболели как минимум 77,5 миллионов жителей, свидетельствуют подсчёты университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. Только 11 государств в мире утверждают, что у них нет и не было ни одного случая заражения ковидом.
  • Десять из них – островные микрогосударства. Одиннадцатое – Туркмения, где, по свидетельствам Туркменской службы Радио Свобода, отмечается массовая заболеваемость пневмонией, но власти её коронавирусную природу не признают.

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