Антарктида перестала быть последним континентом, на котором не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Это случилось после того, как как минимум 36 человек заболели на чилийской антарктической станции Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс, передаёт газета El Mercurio со ссылкой на армию страны.
Среди заразившихся – 26 чилийских военных и 10 человек из гражданского персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, утверждается, что они находятся в самоизоляции и чувствуют себя хорошо.
Бернардо-О’Хиггинс – одна из 13 действующих чилийских антарктических станций. Она расположена на северо-западе континента и, с точки зрения Чили, является столицей Антарктической коммуны – административной единицы Чилийской антарктической территории. Большинство стран мира не признают суверенитет страны над землями в Антарктике.
- По состоянию на 22 декабря в мире коронавирусом нового типа заболели как минимум 77,5 миллионов жителей, свидетельствуют подсчёты университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. Только 11 государств в мире утверждают, что у них нет и не было ни одного случая заражения ковидом.
- Десять из них – островные микрогосударства. Одиннадцатое – Туркмения, где, по свидетельствам Туркменской службы Радио Свобода, отмечается массовая заболеваемость пневмонией, но власти её коронавирусную природу не признают.
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