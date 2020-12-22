В Чехии оштрафован банк российского финансиста Игоря Кима

Чешский национальный банк – регулятор банковской системы Чехии – наложил штраф в размере 20 миллионов крон (почти 1 миллион долларов США по нынешнему курсу) на Expobank CZ. 61,3 процента акций банка находятся в собственности российского финансиста Игоря Кима. Это один из самых высоких штрафов, выписанных регулятором в последнее время.

Решение о штрафе, принятое в августе этого года, вступило в силу после отклонения апелляции Expobank CZ. В решении на более чем 120 страницах подробно объясняются причины наложения штрафа. Основная – системные ошибки и отсутствие контроля над работой банка. В документе говорится, что с сентября 2018 года по март 2019 года, когда в составе наблюдательного совета истёк срок членства четырех его представителей, он не был обновлен, как этого требует законодательство. "Следствием такой ситуации стала потеря правомочий принимать решения, так как в совете осталось только три члена", – говорится в решении Чешского национального банка. Членство в наблюдательном совете завершилось и в случае собственника, Игоря Кима (а также еще трех лиц: Юрки Коскело, Кирилла Нифонтова и Джона Макнотона). Деятельность Кима в управлении банка подвергнута в решении критике, так как именно он как председатель наблюдательного совета должен был следить за работой Expobank CZ. В некоторых других принятых решениях усматривается и конфликт интересов. В документе также приводятся аргументы банка, получившего штраф: основная причина нарушений, по версии Expobank CZ – ошибка в работе одного из членов правления.

В случае, если указанные недостатки в работе банка не будут устранены, чешский регулятор может принять решение об отзыве банковской лицензии. На страницах Expobank CZ в реакции на решение чешского банковского регулятора говорится, что финансовое учреждение работает в прежнем режиме и располагает средствами на оплату штрафа. При этом не указывается, что Чешский национальный банк выявил недостатки в работе не только в 2017 и 2018 годах, но и в 2019 году.

Среди услуг, которые предлагает банк, – продажа биткоинов. Такими продажами не занимается ни одни другой чешский банк: они считаются спекулятивными и несут в себе риски, связанные в том числе с незаконным отмыванием денег, так как владение биткоинами является анонимным. На закон о предотвращении отмывания доходов от преступной деятельности и финансирование терроризма ссылался в 2015 году латышский банковский регулятор, когда назначил штраф в размере 105 тысяч евро еще одному банку Игоря Кима – AS Expobank. В обосновании решения говорилось о необходимости усилить внутренний контроль над трансакциями клиентов, документировать такие сделки и регулярно проверять клиентов, сделки которых могут иметь признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

Expobank CZ в настоящее время имеет единственное отделение в Праге, филиал в Карловых Варах был закрыт в мае прошлого года. Игорь Ким приобрел банк в 2014 году у немецкой компании LBWW.

Ким, по версии российского журнала Forbes, занимает 186-е место в списке богатейших бизнесменов России. Его активы издание оценивает в полмиллиарда долларов США. В 2014 году Канада включила Expobank в санкционный список из-за причастности к действиям России на Украине, но спустя почти полгода Ким добился снятия ограничений, которые называл ошибочными.