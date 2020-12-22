ФСБ купила яхту для "государственных нужд" за 70 млн рублей 

Управление материально-технического обеспечения войсковой части ФСБ №55056 купило яхту стоимостью свыше 70 миллионов рублей, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно документам, яхта под названием NorthSilver является "экспедиционным" судном, разработанным "для решения любого рода задач". Длина яхты – почти 15 метров. Она оснащена двумя каютами на шесть спальных мест, двумя гальюнами и душевой кабиной.

Аукцион проходил в закрытом режиме, в связи с чем обоснование закупки в тендере отсутствует – в нём лишь сказано, что яхта необходима для "обеспечения государственных нужд в 2020 году". Также отмечается, что изначально аукцион планировали провести 26 августа, но 20 августа, в день отравления Алексея Навального, его перенесли на 4 сентября. О причинах такого решения не сообщалось.