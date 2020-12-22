16-летнего подростка отправили в колонию за переписку во "ВКонтакте"

Дмитровский городской суд приговорил 16-летнего подростка, фамилия которого не разглашается в связи с его возрастом, к 1 году и 10 месяцам колонии, признав его виновным в "приготовлении к убийству общеопасным способом".

Адвокат осуждённого Даниил Берман сообщил изданию "МБХ медиа", что его подзащитный (известно только его имя – Рустам) вёл переписку в социальной сети "ВКонтакте", в которой жаловался на травлю и издевательства со стороны одноклассников, а также выражал по отношению к ним "негативные чувства". В какой-то момент в переписку со школьником вступил сотрудник ФСБ. В результате на подростка завели уголовное дело, поскольку он якобы заявил сотруднику о том, что намерен отомстить обидчикам.

В материалах дела указано, что обвиняемый состоял в паблике, посвящённом расстрелу подростков в американской школе "Колумбайн". Адвокат Даниил Берман подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что ничего противоправного его подзащитный не совершал и не собирался.

Также отмечается, что при обыске в загородном доме, в котором Рустам проживает со своими родителями, в сарае был найден топор. В уголовном деле говорится, что именно он мог стать орудием преступления.