Компания, долю в которой имеет дочь Путина, получила первый госконтракт 

Компания "Иннотех", которая занимается разработкой программного обеспечения и одним из совладельцев которой является возглавляемый Катериной Тихоновой фонд "Национальное интеллектуальное развитие", получила первый госконтракт на сумму почти 33 миллиона рублей.

Согласно тендеру, за эти средства "Иннотех" обязуется модернизировать информационную систему "Электронная школа", которая объединяет электронные дневники учащихся, а также обеспечить её техническое сопровождение. Заказчиком выступило министерство цифрового развития и связи Новосибирской области.

Компания "Иннотех" была учреждена в сентябре 2019 года. Через три месяца 51% её акций получил фонд "Национальное интеллектуальное развитие". Одним из учредителей фонда является Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента России. Сам Владимир Путин, отвечая на вопросы о том, так ли это, не опровергал, но и не подтверждал информацию.

Известно, что в попечительский совет фонда "Национальное интеллектуальное развитие" входят близкие к Путину бизнесмены Игорь Сечин, Сергей Чемезов и Андрей Костин. В прошлом году выручка фонда превысила 500 миллионов рублей.