Двум соратникам Навального суд в Москве назначил 7 суток ареста

Суд в Москве арестовал на семь суток главу предвыборного штаба Любови Соболь и продюсера канала "Навальный LIVE" Ольгу Ключникову.

Её признали виновной в неповиновении законному распоряжению полицейского (это статья 19.3 Административного кодекса), сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу Перовского районного суда.

По этой же статье и также на 7 суток арестован оператор "Навальный LIVE" Аким Керимов. Задержанные соратники оппозиционного политика Алексея Навального провели ночь в ОВД.

Ранее сообщалось, что Ключникову и Керимова задержали вечером 21 декабря возле отдела полиции "Новокосино", где находились Соболь и другой активист её штаба Константин Распопов. Их задержали ранее в тот же день у дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева - предполагаемого участника покушения на Навального. Распопов по обвинению в неповиновении полицейскому оштрафован, по данным "Медиазоны", на тысячу рублей.

Любовь Соболь отпустили из отделения полиции без предъявления обвинений.

21 декабря Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого он идентифицировал как Кудрявцева, и который фактически признался, что оппозиционер был отравлен летом этого года в Томске сотрудниками спецслужбы. ФСБ назвала запись разговора с Кудрявцевым "подделкой".