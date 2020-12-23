Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб

Капитан футбольной "Барселоны" Лионель Месси побил продержавшийся 46 лет рекорд по количеству забитых мячей за одну профессиональную команду, поставленный бывшим нападающим "Сантоса" и сборной Бразилии Пеле. В игре c "Вальядолидом" вечером во вторник он забил за свой команду 644-й мяч, сообщает газета Marca.

Пеле, который называется многими спортивными рейтингами величайшим футболистом XX века, играл за "Сантос" с 1956 по 1974 и провёл 659 игр. Месси забил свои 644 за 749 матчей, но его карьера ещё не закончена.

Рекорд Пеле был визитной карточкой футболиста на протяжении 46 лет, отмечает Marca. "Этот рекорд не должен быть побит никогда, его больше никогда не побьют", — заявил в твиттере бывший нападающий сборной Англии и спортивный комментатор Би-би-си Гари Линекер.