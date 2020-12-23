Бывший главный редактор сайта партии "Единая Россия", консервативный публицист Михаил Бударагин покончил с собой в Москве, сообщает газета "Московский комсомолец". Его тело было обнаружено в ночь на вторник во дворе на северо-западе города.

36-летний Бударагин в середине двухтысячных был членом Федерального политсовета "Молодой гвардии Единой России", публиковался в газетах "Известия" и "Культура", на сайтах GlobalRus и "Взгляд", в Агентстве политических новостей и на основанном им портале "Новые хроники". Последнее время руководил разделом в газете "Вечерняя Москва".

По данным МК, перед смертью Бударагин оказался в долгах из-за тотализатора, его преследовали коллекторы, он жаловался на давление со стороны криминала.