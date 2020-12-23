Чешское информагентство включено в список "СМИ-иноагентов"

Координатор проектов чешского медиаагентства MEDIUM-ORIEN Ислам Текушев прокомментировал принятое в понедельник минюстом России решение включить MEDIUM-ORIEN в список СМИ, "выполняющих функции иностранного агента".

Агентство, в частности, является учредителей сайта Caucasus Times, который существует с 2003 года и освещает события на Северном Кавказе.

В комментарии, направленном Радио Свобода, Текушев связал решение минюста с "информационной деятельностью по освящению событий, связанных с нарушением прав человека на Северном Кавказе" в рамках проекта Caucasustimes.com. "Для нас сообщение о внесении нашей организации в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, было с одной стороны неожиданностью, но с другой, ожидаемым событием, так как в нынешних реалиях любое СМИ, выходящее в своих публикациях за рамки установленных цензурой границ, имеет все шансы оказаться в этом черном списке" - отметил Текушев. По его словам, включение агентства в список "СМИ- иностранных агентов" не повлияет на его работу, и Caucasus Times продолжит работать в прежнем формате.

Ранее в список СМИ-"иностранных агентов" в России были включены, в частности, Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее время". Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения. Российские власти заявляют, что речь идёт о зеркальном ответе на существующую в США практику, однако российское законодательство предусматривает гораздо большие ограничения, отражающиеся на деятельности СМИ.

Также 21 декабря министерство юстиции России расширило список НКО-"иностранных агентов", включив в него "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", организации "Феникс плюс" и "Акцент".