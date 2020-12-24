"Деспотизм, цинизм и тупость": соцсети о новых репрессивных законах

Государственная Дума ударно отработала последние два дня, приняв множество запрещающих и ограничивающих законов.

Илья Вайцман:

Право частной собственности на недвижимость отменено по заказу т.н. "девелоперов". Они получили право выкидывать людей из принадлежащего им жилья, если (когда) территория им понадобится под т.н. "реновацию", сиречь, строительство безумной этажности "человейников" вместо нормального жилья.

Алексей Синельников:

Здрасьте, приехали. Несколько минут назад Госдума приняла в третьем чтении законопроект, дающий регионам право с 1 января создавать платные медицинские вытрезвители.

Документ предусматривает создание вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства, что дает возможность брать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Говорят же, люди новая нефть. А пьяные люди - так просто золотоносная жила.

Честно говоря, вообще почти не вижу пьяных людей вокруг себя. А так, чтобы валялись пьяными у магазина и тп, не видел лет двадцать

Ксения Болецкая:

Внезапно тихой сапой в России ввели запрет на мат в соцсетях. Сегодня Госдума приняла в третьем чтении закон о обязанностях владельцев соцсетей, где указано, что такие компании обязаны не допускать распространение пользователями гостайн, призывов к терроризму, пропаганды порнографии и насилия, а также "материалов, содержащих нецензурную брань".

Кирилл Гончаров:

Госдума запретила избирателям призывать в сети к голосованию за любые партии и кандидатов. За нарушение — штраф и блокировка от Роскомнадзора.

Единой России хорошо, за неё итак никто не агитирует, а для всех остальных - серьезно.

Какой-же это ужасный созыв, никакой этики, никаких рамок, никакой возможности для людей, только ограничения и запреты.

Татьяна Шабаева:

Новости идут сплошняком -- соединение деспотизма, цинизма и тупости.



Во-первых, Госдума РФ принимает законы, согласно которым граждан даже в степени лёгкого опьянения полицейские смогут принудительно доставлять в вытрезвители (это называется "оказывать помощь") и принудительно же проводить медицинское вмешательство.



При этом данные о сотрудниках любых силовых структур, членах их семьи и имуществе будут закрыты, информация запрещена к распространению.



Вдобавок в РФ, теоретически, могут быть заблокированы Ютуб, ФБ и Твиттер -- всё это, ну конечно же, в лучших интересах граждан РФ.



Одновременно президент подписывает указ о бесконечных и нерушимых гарантиях самому себе.

Михаил Богомолов:

Смешные эти ребята со своей сэлфи-неприкосновенностью.

Словно вся эта псевдозаконодательная бредятина не будет отменена при первом же аудите новым парламентом после окончания лубянщины. Да и судьям в Гааге безразлична будет.

Виктор Матизен:

То есть, если кто-то напишет или скажет, что Басманный суд упёк за решетку невиновного человека, то же Басманный суд сможет посадить на два года и данного блогера, и пишущего эти строки. Примечательно, что автором сего и аналогичных варварских законопроектов является единоросс Дмитрий Вяткин, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского (!) общества.

Фарида Рустамова:

За вчера и сегодня - меньше, чем за 24 часа - Госдума приняла очередной закон из целого пакета, который под конец предвыборного года тихо пропихнули депутаты-единороссы Вяткин, Пискарев и компания и который так же тихо и спешно отштамповали, чтоб уставшее гражданское общество под Новый год ничего не заметило. Да и на Мальдивы улететь уже хочется поскорее.

Этот закон вводит уголовную ответственность за клевету в интернете. Теперь за комментарии и твиты смогут сажать в тюрьму на два года. Но стоп, кажется, такое уже было, да?

Но дьявол в деталях. В следующем году у нас выборы Госдумы - самое важное политическое событие за несколько лет - поэтому на самом деле позапозапрошлое предложение нужно читать так: теперь за комментарии и твиты о кандидатах в депутаты Госдумы смогут сажать в тюрьму на два года.

А еще судить теперь могут за слова о «нескольких лицах, в том числе индивидуально неопределенных». Например, за за строчку о том, кем являются кандидаты на выборах, из песни Ленинграда в фильме «День выборов». Или за ответ на вопрос о том, какую партию называют партией жуликов и воров.

Но этим дорогие депутаты не ограничились. В том же законе они прописали новый состав - "клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления". За это, по предложению депутата Вяткина, теперь можно сесть в тюрьму на пять лет.

Еще раз: если кто-то обвинит кандидата в депутаты Госдумы в том, что он изнасиловал кого-либо, принуждал кого-либо к сексу путем угроз и шантажа, имел сексуальные отношения с несовершеннолетними, он сядет в тюрьму на пять лет.

Не заживает у депутатов и чиновников, которые пишут для них законы, под которыми они подписываются, рана 2018 года. Помню, как тогда депутату Слуцкому и его товарищам настолько нечего было сказать, что они везде вопили, что это предвыборная провокация (тогда были президентские выборы и причем тут депутат Слуцкий один бог знает).

Дарья Чабан:

Госдума приняла решение сажать людей на срок до пяти лет за доказанную клевету о сексуальном насилии.

Напоминаю, за само изнасилование дают от трёх до шести лет.

В России нет сексизма. У нас матриархат, да.

Михаил Пожарский:

Нынче Госдума приняла закон об ужесточении статьи 128.1 УК РФ (клевета). Напоминаю, что в нормальной правовой системе за слова не должны сажать в тюрьму, а для защиты от слов, способных нанести репутационный, финансовый и прочий ущерб, должно хватать и гражданского иска. Всем известно, что в России следствие и прокуратура работают настолько идеально, что количество оправдательных приговоров исчисляется долями процента от общего числа т.е. в суд, надо полагать, попадают исключительно виновные (на самом деле нет, конечно). Однако самое интересно, что значительную долю этих оправдательных приговоров составляют дела о клевете т.е. даже в российских судах понимают, что это ерунда.

В обсуждении нынешнего ужесточения чаще всего поминают момент, что "ложные обвинения в совершении преступления против половой неприкосновенности" теперь наказуемы сроком до пяти лет. Действительно, сложно объяснить это чем-то иным, нежели желанием заткнуть рот российскому #metoo. Однако до пяти лет - это теперь еще и обвинения в совершении "либо тяжкого или особо тяжкого преступления". Что это значит? Есть, например, статья "Получение взятки" (290 УК РФ) - в части 4, где про государственное должностное лицо, грозит до семь лет, а в части 5, где про группу лиц и крупный размер, до десяти т.е. это тяжкая статья. Таким образом, получается, что если условное ФБК делает ролик, где прямо заявляет, что N получил взятку в крупном размере, то можно брать авторов под белы рученьки и тащить прямиком в СИЗО.

Всеволод Чернозуб:

От такого статуса до "изменника родины" один-два законопроекта. И ста лет не прошло.

Иван Курилла:

Предрождественский подарок всем нам (трудно представить, кто в следующем году сможет избежать статуса "иностранного агента").

Максим Юсин:

Поздравляю, отныне мы все — иноагенты. «Физические лица, в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой». Под это определение подходит кто угодно. Любая бабушка на улице, решившая обсудить последнюю пресс-конференцию Путина, уже тем самым «занимается политикой». Ну а иностранные журналисты для того здесь и аккредитованы, чтобы «заниматься политикой». Не о балете же им писать, не о футболе. Хотя футбол, по нынешним временам, это тоже политика.

В связи с этим у меня один вопрос: депутаты Думы, вы что там, совсем охренели?

Александр Верховский:

Отдельно доставил порядок принятия. Законопроект приняли в первом чтении вчера в обед и поставили срок сбора поправок ко второму чтению до 18.00 того же дня. Уголовный кодекс правим, не что-то там.

Ксения Собчак:

Сегодня в Госдуме очень насыщенный день. Слуги народы приняли ряд законов, которые приблизят нас к Северной Корее как никогда.

Алексей Живов:

Чёрный день для российского законодательства. Целый пакет репрессивных законов разом.

Дмитрий Шушарин:

Ну что? Перечислить все одиозные законы, которые были приняты в последние несколько дней под трескотню и вой о трусах и по-детски доверчивых и разговорчивых чекистах? Или всё и так понятно?

Тимур Олевский:

Удобно, что законы, которая принимает Госдума можно будет отменять чохом, по датам.

Дмитрий Колезев:

Госдуме стоило принять все сегодняшние зверские законопроекты на пару дней раньше — 21 декабря, в день рождения Сталина. С такой законодательной подготовкой 2021-й вполне может превратиться в новый 1937-й. Ну да, с поправкой на общую гуманизацию нравов: никого в затылок стрелять не будут, но шансов получить пару-тройку лет колонии просто за критику власти в соцсетях становится все больше.

Скорее всего, конечно, Госдума просто торопится до конца года — есть план по принятию законопроектов, надо выполнять. Но именно сегодня все это выглядит злым и истеричным ответом на разоблачения Навального. Ну посмейтесь, мол, посмейтесь. Пока вы постите свои мемасики про синие трусы, мы приготовили вам подарочки на Новый год.

Но это эмоциональная трактовка, неправильная. Все эти законопроекты вносились в предыдущие недели и месяцы, все они — подготовка к выборам 2021 года. Одержимая «борьбой с иностранным вмешательством» (а на самом деле — с любой реальной оппозицией) власть создает юридические механизмы для того, чтобы применять точечные репрессии и таким образом контролировать процесс транзита власти.

Будет ли применяться этот механизм и в каких масштабах — вопрос открытый. Но в любом случае депутаты и сенаторы, поддержавшие эти законы, несут личную ответственность за тот шаг, который сейчас делает режим.

Олег Козырев:

Сегодня быть хорошим человеком все чаще означает быть под следствием.

Госдума напринимала новых законов со штрафами, банами и уголовками. Глупый репрессивный уклон приведет лишь к нарастающему обилию политзэков.

И так будет либо пока полстраны не пересидит, либо пока вся страна не встанет.