"Газпром-медиа" купил российский аналог китайского TikTok

Компания "Газпром-медиа" профинансировала мобильное приложение "Я Молодец", имитирующее китайский TikTok, и приобрела права на технологии запуска сервиса. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказал гендиректор холдинга Александр Жаров.

По его словам, проект "Я Молодец" получает поддержку "Иннопрактики". Речь идет о фонде, возглавляемом Катериной Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Владимира Путина. До июля 15 процентов в ООО "Ямолодец" – разработчике приложения – принадлежали Наталье Поповой, которая является супругой гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева. Попова – заместитель дочери Путина в фонде "Иннопрактика", тогда как Дмитриев присутствовал на свадьбе Тихоновой и Кирилла Шамалова. До последнего времени почти 60 процентов "Ямолодец" принадлежала другой компании Поповой – "Вижн Медиа Центр". Она создает контент и проводит мероприятия, заказчиками которых являются РФПИ, Газпромбанк и государственные СМИ.

В свою очередь "Газпром-медиа" принадлежит Газпромбанку, членом совета директоров которого является Кирилл Дмитриев. Таким образом, госкомпания инвестировала в частную компанию, основанную женой руководителя головной структуры. По данным The Insider, ООО "Ямолодец" получает существенные налоговые льготы как резидент Особой экономической зоны "Дубна".

Учредитель компании "Ямолодец" Александр Зеленщиков ранее заявлял, что намеренно не масштабировал проект, ожидая стратегического инвестора. Ранее в декабре "Газпром-медиа" объявил о планах создать две видеоплатформы, которые должны стать аналогом YouTube.