В Малайзии выявлен новый штамм COVID-19

Малазийские медики выявили новый штамм коронавируса, заявил в среду глава Минздрава страны Нур Хишам Абдулла. Об этом сообщает New Straits Times. Мутация, получившая название A701V, была найдена в результате исследования образцов из штата Сабах. В настоящее время специалисты изучают воздействие этой разновидности, ее эффективность и агрессивность.

Эта новость поступила вслед за выявлением в Великобритании другой модификации коронавируса. Как считается, она оказалась почти вдвое более заразной по сравнению с первоначальным вариантом.

Министр пообещал ускоренную регистрацию закупленных вакцин. Для обычных лекарственных средств соответствующий срок составляет от трех до четырех месяцев, однако для препаратов против COVID-19 эти сроки будут менее 90 суток.

Ранее по аналогичному пути пошло Европейское агентство лекарственных средств, которое сертифицировало в ускоренном порядке вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. На следующий день ее одобрила Еврокомиссия. Эффективность препарата достигает 95 процентов в целом и 100 процентов против летальных случаев. Она уже начала применяться в ряде европейских стран и других регионах мира – США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике. Согласно предварительным данным, эта вакцина от Pfizer действенна в том числе против "британского" штамма.