Суд оштрафовал Любовь Соболь за неповиновение полиции

Перовский районный суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь на одну тысячу рублей. В среду, 23 декабря, суд признал ее виновной в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Она была задержана вечером 21 декабря около дома Константина Кудрявцева – предполагаемого офицера ФСБ, которого Алексей Навальный и группа международных расследователей заподозрили в причастности к отравлению российского оппозиционера. Активистка добивалась встречи с Кудрявцевым, позвонив в дверь квартиры, однако ей не отрыли. Женщина вернулась в свою машину, а затем была задержана сразу после выхода из автомобиля для беседы с журналистом.

Накануне двое сотрудников YouTube-канала "Навальный Live" Аким Керимов и Ольга Ключникова были арестованы на 7 суток. Их задержали вечером 21 декабря возле отдела полиции "Новокосино", где находились Соболь и еще один активист штаба – Константин Распопов. Ему в итоге был назначен денежный штраф.

В понедельник Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого он идентифицировал как Кудрявцева. Тот фактически признался, что оппозиционер был отравлен летом этого года в Томске сотрудниками спецслужбы. ФСБ назвала запись разговора с Кудрявцевым "подделкой".