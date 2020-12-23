Steam предупредил о закрытии электронных кошельков с января

Россияне с января 2021 года могут потерять возможность напрямую добавлять деньги в игровой магазин Steam. Об этом сообщается на сайте платформы. Срок ограничения не определен. В качестве причины администрация дистрибьютора указывает "изменения в российском законодательстве".

Авторы объявления призвали пополнить свой кошелек до 31 декабря 2020 года тех пользователей, которые используют платежные терминалы, Qiwi-кошелек, Сбербанк и мобильные платежи. В то же время по-прежнему можно покупать игры с помощью банковских карт, PayPal, Yandex и Webmoney, говорится в сообщении.

Предполагается, что нынешняя ситуация является следствием закона "О цифровых финансовых активах". Он вступает в силу с 1 января 2021 года и запрещает применять на территории России "цифровую валюту". Новый термин обозначает электронные данные, предлагаемые в качестве средства платежа и не являющиеся при этом российской денежной единицей.

Ряд экспертов высказали беспокойство, что из-за расплывчатости юридической формулировки проблемы могут возникнуть не только у покупателей в Steam, но и у российских геймеров вообще: получается, что любая внутриигровая валюта в тех же многопользовательских играх автоматически становится незаконной, как и сами игры.

На фоне пандемии выручка индустрии видеоигр за минувшие 12 месяцев составила рекордные 180 миллиардов долларов – на 20 процентов больше по сравнению с предыдущем годом, свидетельствуют данные аналитической компании IDC. Это больше, чем соответствующий показатель в сфере кино и спорта в совокупности.