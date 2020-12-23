Ходорковский рассказал о крупной взятке Чубайсу от олигархов

Бывший глава компании "ЮКОС" бизнесмен Михаил Ходорковский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал о том, что в 1996 году, перед президентскими выборами в России, Анатолий Чубайс, который тогда занимал пост вице-премьера, получил от олигархов взятку в несколько миллионов долларов.

По словам Ходорковского, незадолго до выборов так называемый "силовой блок" руководства страны планировал отменить голосование, поскольку у действующего президента Бориса Ельцина был крайне низкий рейтинг, а его главный конкурент, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, наоборот становился всё более популярным среди избирателей. Олигархи же, со слов экс-главы ЮКОСа, не были заинтересованы в отмене выборов и хотели убедить Ельцина не следовать планам "силового блока".

"Мы прикинули и решили, что убедить в этом президента может Чубайс", - рассказал Ходорковский, отметив, что уже при встрече вице-премьер прямо попросил заплатить за услугу "то ли два, то ли три миллиона долларов". Как утверждает экс-глава ЮКОСа, сумма была заплачена и Чубайс вместе с олигархами обсудили с Ельциным, как можно выиграть президентские выборы, не прибегая к чрезвычайным мерам.

Комментируя рассказанное Ходорковским, Анатолий Чубайс (ныне - спецпредставитель Владимира Путина по связям с международными организациями), назвал историю со взяткой “ложью”. По словам Чубайса, в 1996 году он "потребовал от бизнеса, который собрался поддерживать Ельцина, включить в бюджет кампании 3 миллиона долларов" на финансирование созданного им предвыборного штаба, который назывался "Центр защиты частной собственности". Бизнес согласился, и именно на эти цели были потрачены все деньги. "Я сам был руководителем этого штаба и получал там заработную плату, с которой, естественно, уплатил все полагающиеся налоги”, - написал Чубайс на своей странице в фейсбуке.

После этого Ходорковский написал на фейсбуке свой пост, в котором снабдил историю о получении Чубайсом взятки новыми подробностями, не рассказанными в интервью Гордону. "Мы, российский бизнес, заплатили вам лично и по вашей просьбе три (я уточнил) миллиона долларов, за то, что вы пойдёте к Ельцину, убедите его создать новый избирательный штаб и будете в нём работать. Как я помню, это нам порекомендовал Юмашев, сказав, что только вы сможете убедить Ельцина. Деньги, насколько мне известно, вы частично использовали на финансирование своего "Центра защиты частной собственности", созданного после выборов, а частично разделили с друзьями", - написал бизнесмен.