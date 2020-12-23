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Жительницу Челябинска оштрафовали за видеообращение к Байдену

Недавно избранный президентом США демократ Джо Байден, архивное фото 

Центральный районный суд Челябинска оштрафовал жительницу города Валентину Волкову на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к избранному президенту США Джо Байдену, признав её виновной в нарушении правил организации публичного мероприятия.

12 декабря Волкова и ещё пятнадцать жителей Челябинска записали, стоя на улице, обращение к Байдену с просьбой помочь привлечь мировое сообщество к решению проблемы загрязнения воздуха от промышленных выбросов в их городе, поскольку российские власти на это никак не реагируют.

Волкова рассказала, что челябинцы надеялись с помощью обращения вывести городскую экологическую проблему на всероссийский и международный уровень. "Мне кажется, мы этого добились", - заявила она сразу после решения суда, признавшего её организатором публичного мероприятия. При этом она подчеркнула, что собирается обжаловать решение в областном суде и, если потребуется, в Европейском суде по правам человека.

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