Главе белорусских католиков позволили вернуться в страну

Глава белорусских католиков, архиепископ Тадеуш Кондрусевич в преддверии рождественских праздников смог вернуться в Беларусь, куда его несколько месяцев не пускали власти, несмотря на наличие гражданства страны. Об этом сообщили "Интерфаксу" представители Римско-католической церкви в Беларуси. Ожидается, что Кондрусевич вечером 24 декабря возглавит рождественскую службу в Минске – об этом сообщил сайт белорусских католиков.

Кондрусевич не смог вернуться в страну из Польши в конце августа. Александр Лукашенко тогда заявлял, что архиепископ получил в Польше "определённые задачи" и сказал, что власти будут проверять сообщения о двойном гражданстве Кондрусевича. Сам митрополит утверждает, что у него только белорусский паспорт. Впоследствии власти Беларуси заявили, что его паспорт "признан недействительным". Сам Кондрусевич, представители церкви и зарубежных стран связывали реакцию властей с высказываниями архиепископа в защиту жертв полицейского насилия в Беларуси и его призывами к диалогу между властями и протестующими.

Госсекретарь США Майк Помпео осудил действия властей по отношению к Кондрусевичу и призвал впустить его в Беларусь. С такими же призывами выступал и Ватикан.

На днях глава МИД Беларуси Владимир Макей сказал, что Кондрусевичу позволят вернуться в страну. 17 декабря спецпосланник папы римского Франциска архиепископ Клаудио Гуджеротти встретился с Александром Лукашенко. На встрече обсуждалась, в том числе, и судьба архиепископа. После этого, как сообщается, Лукашенко распорядился "найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов", сообщает Медиазона.Беларусь.