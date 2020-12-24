Великобритания и Евросоюз заключили торговое соглашение по Брекзиту

Великобритания и Евросоюз договорились о торговой сделке после Брекзита.

Соглашение положило конец долгим спорам по поводу прав на рыболовство и будущих правил ведения бизнеса между Лондоном и Брюсселем.

Всё, что было обещано британскому народу во время референдума в 2016 году, выполнено, говорится в заявлении британского правительства.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, соглашение позволит обеспечить справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства.

Торговое соглашение между Великобританией и ЕС основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Оно должно вступить в силу 1 января 2021 года. Если бы его не удалось заключить, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями в бизнесе и ростом безработицы.

В 2019 году товарооборот между Великобританией и Евросоюзом составил 668 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 900 миллиардов долларов).

Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.

Брекзит предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.

Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались.

Бывший премьер Тереза Мэй два года вела переговоры с Евросоюзом. Заключённое ею соглашение три раза было отвергнуто британским парламентом и стало причиной для отставки. Борис Джонсон, сменивший Мэй, обещал вывести королевство из ЕС в любом случае – с договором или без.

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