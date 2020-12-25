"Роскосмос" подал иск против РКЦ "Прогресс" на 5 миллиардов рублей

Госкорпорация "Роскосмос" подала иск более чем на 4,7 миллиарда рублей к ракетно-техническому центру "Прогресс". Это следует из информации на сайте арбитражного суда. По данным "Ведомостей", истцы недовольны качеством исполнения контрактов. Суть претензий остается неясной.

На этой неделе Вашингтон включил РКЦ "Прогресс" в санкционный список. Туда вошли 45 российских и 58 китайских структур. Всем им было запрещено свободное приобретение американских технологий. Отныне для продажи товаров этим организациям поставщики из США должны получать лицензии.

Американская сторона впервые вводит ограничения против предприятий ракетно-космической отрасли России. Это произошло вскоре после того, как SpaceX разработала и запустила пилотируемый корабль Crew Dragon. Он пришел на замену кораблям "Союз", которые с 2011 года сохраняли монополию в этом сегменте космических услуг.

"Прогресс" производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также разрабатывает "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелую ракету. Летом Арбитражный суд Москвы в рамках секретного процесса частично удовлетворил иск Минобороны к "Прогрессу" более чем на 2 миллиарда рублей.