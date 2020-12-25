Умер назначенный послом Беларуси в США Олег Кравченко

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко скоропостижно скончался 25 декабря. Ему было 49 лет.

В июле Кравченко был назначен на должность посла в США, однако не успел уехать на работу в Америку и проживал в Беларуси.

Это было первое за 12 лет назначение белорусского посла в Соединенных Штатах. Причина дипломатического демарша была связана с санкциями, которые Вашингтон ввел против правительства Александра Лукашенко за нарушения прав человека.

Стороны сократили штат посольств и отозвали послов. Вместо них миссии в обеих странах возглавляли временные поверенные. В качестве такого поверенного как раз и работал Кравченко с 2008 по 2014 годы. Он пробыл на дипломатической службе больше 25 лет.