Кремль активизировался в своем наступлении на оппозицию. Конечно с помощью Думы, которая послушно штампует репрессивные законы. Что делать? В эфире политики Константин Янкаускас, Олег Степанов, Андрей Морев. Ведет программу Елена Рыковцева. Звоните в эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12
Тактика выжженной оппозиции
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