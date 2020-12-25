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Тактика выжженной оппозиции

Акция протеста в Хабаровске 14 ноября 2020

Кремль активизировался в своем наступлении на оппозицию. Конечно с помощью Думы, которая послушно штампует репрессивные законы. Что делать? В эфире политики Константин Янкаускас, Олег Степанов, Андрей Морев. Ведет программу Елена Рыковцева. Звоните в эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

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