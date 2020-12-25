Арестован золотодобытчик из списка Forbes Павел Масловский

Основатель и бывший глава компании Petropavlovsk, экс-сенатор Павел Масловский арестован по подозрению в особо крупной растрате. Он пробудет под стражей до 23 февраля 2021 года.

Накануне вечером в московском офисе "Покровского рудника" – дочернем предприятии Petropavlovsk – прошли обыски. Масловского доставили на допрос. По данным СМИ, его обвинили в том, что он похитил средства "Покровского рудника" – порядка 90 миллионов рублей – в составе организованной группы посредством сделок с недвижимостью по завышенной цене. Полиция официальных комментариев не дала.

Администрация "Покровского рудника" назвала происходящее попыткой оказать давление на его менеджмент в предверии собрания акционеров, в ходе которого будет решаться вопрос о смене органов управления. Там заверили, что оспариваемая сделка проверялась российскими и международными аудиторами, которые подтвердили ее рыночный характер.

Масловский покинул пост гендиректора Petropavlovsk в августе 2020 года в результате корпоративного конфликта. Ранее в феврале пятую часть акций Petropavlovsk купил миллиардер Константин Струков, владеющий золотодобывающей компании "Южуралзолото". Ее акционеры проголосовали за смену совета директоров Petropavlovsk. Ряд топ-менеджеров компании, включая Масловского, не попали в обновленный совет. Новым гендиректором Petropavlovsk 1 декабря был назначен Денис Александров. Он присутствовал в офисе "Покровского рудника" вместе с силовиками во время проведения обысков 24 декабря.

Источник Forbes назвал обыски кульминацией конфликта между Струковым и Масловским. Последний, как сообщается, даже после утраты официального поста сохранял неформальное влияние на менеджмент компании.

Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основной актив предприятия – это находящееся в Амурской области Покровское месторождение золота с годовой выручкой свыше 18 миллиардов рублей. Им владеет "Покровский рудник", который, в свою очередь, на 99 процентов находится в собственности у Petropavlovsk.

Масловский с 2011 по 2014 годы был членом Совета Федерации от Амурской области. В 2012 году он попал в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 450 миллионов долларов.