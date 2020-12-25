Королева Великобритании в Рождество обратилась к нации

Королева Великобритании Елизавета II 25 декабря обратилась к нации с традиционным рождественским поздравлением.

В телеобращении королева отметила, что из-за пандемии коронавируса и локдауна многие британские семьи разлучены и не могут отметить Рождество вместе. В своей речи монарх неоднократно говорила о надежде на будущее. Даже в самые черные дни есть надежда на новый рассвет, сказала Елизавета II.

"Примечательно, что год, который неизбежно разделял людей, во многом сблизил нас", – отметила королева, добавив, что королевская семья была вдохновлена историями тех, кто помогал нуждающимся.

Обычно королевская семья на Рождество собирается вместе в Сандрингемском поместье, но из-за ограничений традиционную встречу пришлось отменить. В этом году Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский отмечают праздник отдельно от семьи в Виндзорском замке – впервые с середины 1980-х годов.

Также королева не придет на церковную службу, чтобы избежать скопления людей.

Остальные члены королевской семьи отмечают праздник в своих домах: принц Чарльз и его супруга Камилла – в поместье в графстве Глостершир, принц Уильям и Кейт – в графстве Норфолк.

В декабре в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Из-за этого более 40 государств прекратили с ней авиасообщение. В Лондоне, а также на юго-востоке и востоке Англии объявлен жесткий локдаун. С начала пандемии в королевстве выявлено более двух миллионов случаев заражения коронавирусом. Число умерших приближается к 70 тысячам.