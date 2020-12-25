Полиция США: взрыв в Нэшвилле на Рождество мог быть преднамеренным

В городе Нэшвилл (штат Теннесси) на юге США взорвался автомобиль. По данным полиции, это было сделано преднамеренно. Пострадали трое человек, они отправлены в больницу. К расследованию подключились сотрудники ФБР.

Взрыв произошёл в туристическом районе Нэшвилла, где расположено много магазинов, баров и ресторанов.

По свидетельствам очевидцев, повреждения получили несколько зданий. Обломки от них разлетелись как минимум на несколько кварталов. Причины и детали взрыва устанавливаются.

Источник CNN в правоохранительных органах сообщил, что власти не располагают информацией об активизации каких-либо экстремистских групп.