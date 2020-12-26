Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Политика

Наперекор ЕР и КПРФ. Борьба и победы "активных горожан"

Хельга Пирогова. Фото Антона Уницына 

Хельга Пирогова, участница коалиции активных горожан, созданной для борьбы с “Единой Россией”, выиграла выборы в Совет депутатов Новосибирска в сентябре этого года. Она победила по округу №40, где одним из ее соперников был самовыдвиженец Сергей Майоров, которого поддерживал бывший член “Единой России” и региональный руководитель проекта “Народный контроль” этой партии Алексей Александров, а другим – представитель КПРФ и председатель комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня. Депутат, получившая педагогическое образование, собирается помогать школам и защищать интересы учителей, чье положение она считает бесправным и уязвимым. В интервью Радио Свобода Хельга Пирогова рассказала, как выиграла выборы, что думает об отравлении Навального и почему в горсовете ей пригодились знания о психологии дошкольников.

– Почему вы получили педагогическое образование, но после окончания вуза не пошли работать по профессии?

Когда я училась в школе, то планировала быть архитектором, но в выпускном классе передумала, даже не знаю почему. Я открыла справочник абитуриента, наткнулась на специальность “преподаватель дошкольной педагогики и психологии” и подала документы в профильный вуз. Мне было интересно понять, от чего зависит то, каким получится человек, как формируются отзывчивость, восприимчивость, способность к эмпатии. Педагогика это взгляд в будущее и способ помочь человеку стать гармоничным, развитым и счастливым. После выпуска я могла бы пойти в педагогический колледж и преподавать будущим сотрудникам дошкольных учреждений, как взаимодействовать с детьми, но еще в университете меня заметили и позвали работать в администрацию Октябрьского района Новосибирска. Там я занималась взаимодействием с учебными заведениями в отделе молодежной политики. Я помогала организовывать муниципальные мероприятия в вузах и колледжах. Я работала в администрации три года. Ушла, потому что стало скучно каждый год делать одно и то же. Кроме того, тогда случился Крым, увольнение из администрации, из органа власти, стало моим способом выразить свое отношение к тому, как власть позволила себе поступить с территорией соседнего государства.

Я ушла в коммерческие структуры, работала в сфере маркетинга и пиара. В свободное время преподавала социальные танцы в танцевальной школе. Это было классно, надеюсь, у меня однажды получится возобновить преподавание танцев.

– Когда вам стала интересна политика?
Я видела все то же безобразие, что и другие жители города, и возмущалась им
В 2014 году я точно уже знала о выборах в Госдуму и протестах на Болотной и Сахарова. Когда я работала в администрации, я была мысленно оппозиционной. После увольнения из администрации я перестала участвовать в обязательных для сотрудников бюджетных структур митингах. Я начала выходить на оппозиционные акции. Я была организатором митинга против депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в харассменте. Я вставала в одиночные пикеты и была одним из организаторов митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Но это был точечный, ситуативный активизм. Желание идти во власть пришло после того, как я познакомилась с оппозиционером Сергеем Бойко. Тогда я узнала, что в Новосибирске будет создана коалиция активных горожан для участия в выборах в горсовет.
Хельга Пирогова. Фото Дмитрия Грунина
Хельга Пирогова. Фото Дмитрия Грунина

– Почему вы решили принять участие в выборах в горсовет Новосибирска?

Я видела все то же безобразие, что и другие жители города, и возмущалась им, но в какой-то момент я поняла: нельзя только бесконечно бухтеть. Надо либо прекращать бухтеть, либо начинать менять город. Прекратить бухтеть я не захотела, но общественной работы было недостаточно. Активистов иногда слышат, а иногда нет. Например, одна из активисток отправила с помощью мобильного приложения, через которое можно сообщать о проблемах города, фотографии пыльных улиц. Пыли было так много, что на ней могла бы вырасти пшеница. Активистке пришел ответ, мол, проблема решена. Но пыль убрали только в тех местах, которые были на фотографии. Метр вправо, метр влево все было по-прежнему. Это совсем абсурдная ситуация, но в любом случае реакция на возмущение активных горожан точечная, поэтому я решила принять участие в выборах.

– Что вы назвали безобразием?

Я даже не знаю, с чего начать... Начну с благоустройства. В первую очередь, все города России, кроме Москвы и, может быть, Питера, не очень хорошо благоустроены. Новосибирск, на мой взгляд, в ужасном состоянии. Иногда кажется, что это не третий по численности населения город в России, а поселок городского типа. Можно в любом месте Новосибирска посмотреть по сторонам и назвать, что тут не так: ужасно обрезанные деревья, хаотичная застройка, некрасивая наружная реклама. По моему мнению, сейчас власти плевать на наш город. Как можно любить город и разрешать там точечную застройку!

– Вы любите Новосибирск?

В Новосибирске летом – песок в лицо, а зимой – снег по колено

Я его очень люблю, в первую очередь, из-за открытых, отзывчивых, умных людей, которые здесь живут. Я уверена, что новосибирцы достойны жить в красивом городе. Но на все вопросы власть отвечает, что у нее нет ресурсов. Меня эти ответы не устраивают. Если не хватает ресурсов, надо иначе подходить к их распределению.

– Как вы бы хотели изменить Новосибирск?

Я хотела бы рассуждать об умных остановках, интерактивных парках, но в Новосибирске летом песок в лицо, а зимой снег по колено. Нам сначала надо решить базовые проблемы.

– Выборы в совет депутатов Новосибирска были увлекательными. В первую очередь, потому что в них приняли участие оппозиционные кандидаты. Какому количеству независимых депутатов удалось пройти в Горсовет?

Выборы выиграли 4 кандидата от коалиции "Новосибирск 2020", 3 от "Лиги эффективности" и двое самовыдвиженцев, которых поддержало "Умное голосование". Один самовыдвиженец во время предвыборной кампании декларировал, что он против "Единой России", а сейчас его лицо висит на сайте этой партии.

– Как вам удалось победить на выборах?

Мои соперники были очень увлечены борьбой друг с другом, а меня недооценили


Я думаю, что меня, как и остальных независимых кандидатов, допустили до выборов, так как не думали, что мы пройдем. Большинство независимых депутатов шли по округам с такими конкурентами, что шансов у нас было мало. Например, против меня был участник КПРФ и руководитель комитета мэрии по рекламе и информации Дмитрий Лобыня. Можно представить, какие у него были ресурсы. Другого кандидата Сергея Майорова поддержал депутат законодательного собрания Новосибирской области Алексей Александров. Мои соперники были очень увлечены борьбой друг с другом, а меня недооценили. Пока они противостояли друг другу, я ходила по своему округу, стучалась в каждую дверь и общалась с избирателями.

– И рассказывали, чем вы лучше провластных кандидатов?

Я не упоминала своих соперников в разговоре с избирателями, если жители меня о них не спрашивали.

– Вы не строили свою кампанию на противопоставлении “Единой России”?

Я немного иначе действовала: делала акцент на созидании. Я правдиво рассказывала о себе жителям города. Я не профессиональный управленец, а такой же человек, как мои избиратели. У меня плюс-минус такие же знания, умения и навыки, меня тоже возмущает происходящее, и я хочу с этим бороться. Мне прямо говорили сторонники моих соперников: “Куда ты, девочка, лезешь? Это политика, ты не справишься”. Я на их слова и публикации в интернете внимания не обращала. И правильно делала: где сейчас мои оппоненты, а где горсовет.

– Вы получаете зарплату как депутат горсовета?

Нет, я работаю бесплатно. Я поняла, что невозможно хорошо выполнять обязанности депутата горсовета и одновременно работать где-то еще. Сейчас муж позволяет мне сидеть у него на шее, поэтому я могу себе позволить работу в горсовете.

– Я видела ваши ролики на страницах штаба Навального в социальных сетях. Вы поддерживаете Навального?

Коалиция базируется в штабе Навального. Сейчас, пока у меня нет приемной, я сижу в штабе Навального в Новосибирске. Но я не была волонтером или сотрудником штаба Навального. Сейчас я взаимодействую со штабом. Последние события меня убедили, что я на правильной стороне.

– Почему вы решили как депутат горсовета заниматься вопросами образования?

Образование понятная и интересная для меня тема. Учителя – это одна из самых ущемленных социальных групп в России. Им мало платят, используют как административный ресурс, унижают. Сами учителя слова поперек не скажут, их запугали, они много времени уделяют работе и очень боятся ее потерять. У педагогов совсем нет ресурсов для того, чтобы отстаивать права собственными силами. Особенно плохо, что запуганные учителя заставляют молчать учеников. Поэтому педагогов надо защищать. У меня есть силы и желание помогать учителям.

Учителя – это одна из самых ущемленных социальных групп в России

– Что вы для этого делаете?

Я обошла школы и детские сады своего округа, поговорила с директорами. Учителя боятся прямо говорить о своих проблемах, но видно, что им нужна помощь. У педагогов и воспитателей моего округа часто нет условий для качественного образовательного процесса. Мой район один из старейших в Новосибирске. Там много школ, расположенных в устаревших зданиях. В одном из детских коррекционных садов игрушки не меняли около 10 лет. У педагогов нет ноутбуков, им просто не на чем вести дистанционное обучение.

– Как руководители школ восприняли ваш визит?

В одной школе ко мне отнеслись настороженно. Я могу понять этого директора: он руководил школой еще до моего рождения, у них с депутатом от "Единой России" все было налажено. Но в процессе разговора, мне кажется, я смогла вызвать у директора доверие. Потому что я пришла не разговаривать о политике и размахивать желтой уточкой, а помочь школе решить ее проблемы, конкретные задачи. Я вхожу в комиссию по социальной политике и образованию совета депутатов Новосибирска, которая устанавливает многие нормативные акты для школ. Вся материально-техническая деятельность – это к нам. На заседаниях комиссии я могу предлагать решения в интересах школ. В бюджете города заложена сумма на каждый округ, и депутат может составить обращение, на какие цели ее распределить. В следующем году полмиллиона уйдет на школы и детские сады: на игрушки, ноутбуки, снегоуборочную технику. Большая сумма будет потрачена на специальную технику для мероприятий в коррекционной школе.

Хельга Пирогова. Фото Дмитрия Грунина
Хельга Пирогова. Фото Дмитрия Грунина

– Как вы думаете, молодое поколение учителей отличается от педагогов, которые давно работают в школе?

Я недавно вступила в профсоюз "Альянс учителей" и вижу, что педагогов, готовых открыто говорить о своих проблемах, становится больше. Молодые учителя уже сейчас в большей степени готовы бороться за свои права. Чем дальше, тем более свободными будут поколения, поколения учителей в том числе.

– В Горсовете 50 депутатов, независимых – меньшинство. На что вы можете влиять?

Заседание совета на сайте горсовета начали смотреть люди, потому что оно стало похоже на поле битвы

Раньше заседание Совета депутатов Новосибирска было формальной штукой. Депутаты собирались, поднимали руки за принятие чего-либо и расходились по делам. Пришли мы, стали спорить, привнесли настоящую политику в город. Заседание совета на сайте горсовета начали смотреть люди, потому что оно стало похоже на поле битвы. Жители Новосибирска заинтересовались политикой, и это, на мой взгляд, наше основное достижение. Я не обольщаюсь: мы, независимые депутаты, не сможем в короткий срок решить всех проблем Новосибирска, но протопчем тропинку для следующего поколения независимых депутатов.

– Какое у вас в целом впечатление от работы в Горсовете?

Я думаю, что не зря получила педагогическое образование. Я смотрю на депутатов и понимаю, как они себя вели в детсаду: один бегал жаловаться воспитательнице, другой бросался манной кашей, третий подкладывал кнопки товарищам на стул.

– Что вы думаете о расследовании отравления Алексея Навального? Вас не напугала эта информация?

Сам факт, что такое возможно, выбивает из колеи. Я успокаиваю себя тем, что я не Навальный, я маленький человек, депутат горсовета. Все равно у меня нет ощущения безопасности, но и фонового страха нет, только иногда злость берет. А злость это топливо, которое помогает двигаться.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG