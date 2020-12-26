Наперекор ЕР и КПРФ. Борьба и победы "активных горожан"

Хельга Пирогова, участница коалиции активных горожан, созданной для борьбы с “Единой Россией”, выиграла выборы в Совет депутатов Новосибирска в сентябре этого года. Она победила по округу №40, где одним из ее соперников был самовыдвиженец Сергей Майоров, которого поддерживал бывший член “Единой России” и региональный руководитель проекта “Народный контроль” этой партии Алексей Александров, а другим – представитель КПРФ и председатель комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня. Депутат, получившая педагогическое образование, собирается помогать школам и защищать интересы учителей, чье положение она считает бесправным и уязвимым. В интервью Радио Свобода Хельга Пирогова рассказала, как выиграла выборы, что думает об отравлении Навального и почему в горсовете ей пригодились знания о психологии дошкольников.

– Почему вы получили педагогическое образование, но после окончания вуза не пошли работать по профессии?

– Когда я училась в школе, то планировала быть архитектором, но в выпускном классе передумала, даже не знаю почему. Я открыла справочник абитуриента, наткнулась на специальность “преподаватель дошкольной педагогики и психологии” и подала документы в профильный вуз. Мне было интересно понять, от чего зависит то, каким получится человек, как формируются отзывчивость, восприимчивость, способность к эмпатии. Педагогика – это взгляд в будущее и способ помочь человеку стать гармоничным, развитым и счастливым. После выпуска я могла бы пойти в педагогический колледж и преподавать будущим сотрудникам дошкольных учреждений, как взаимодействовать с детьми, но еще в университете меня заметили и позвали работать в администрацию Октябрьского района Новосибирска. Там я занималась взаимодействием с учебными заведениями в отделе молодежной политики. Я помогала организовывать муниципальные мероприятия в вузах и колледжах. Я работала в администрации три года. Ушла, потому что стало скучно каждый год делать одно и то же. Кроме того, тогда случился Крым, увольнение из администрации, из органа власти, стало моим способом выразить свое отношение к тому, как власть позволила себе поступить с территорией соседнего государства.

Я ушла в коммерческие структуры, работала в сфере маркетинга и пиара. В свободное время преподавала социальные танцы в танцевальной школе. Это было классно, надеюсь, у меня однажды получится возобновить преподавание танцев.

Я видела все то же безобразие, что и другие жители города, и возмущалась им

– Когда вам стала интересна политика?– В 2014 году я точно уже знала о выборах в Госдуму и протестах на Болотной и Сахарова. Когда я работала в администрации, я была мысленно оппозиционной. После увольнения из администрации я перестала участвовать в обязательных для сотрудников бюджетных структур митингах. Я начала выходить на оппозиционные акции. Я была организатором митинга против депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в харассменте. Я вставала в одиночные пикеты и была одним из организаторов митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Но это был точечный, ситуативный активизм. Желание идти во власть пришло после того, как я познакомилась с оппозиционером Сергеем Бойко. Тогда я узнала, что в Новосибирске будет создана коалиция активных горожан для участия в выборах в горсовет.

– Почему вы решили принять участие в выборах в горсовет Новосибирска?

– Я видела все то же безобразие, что и другие жители города, и возмущалась им, но в какой-то момент я поняла: нельзя только бесконечно бухтеть. Надо либо прекращать бухтеть, либо начинать менять город. Прекратить бухтеть я не захотела, но общественной работы было недостаточно. Активистов иногда слышат, а иногда нет. Например, одна из активисток отправила с помощью мобильного приложения, через которое можно сообщать о проблемах города, фотографии пыльных улиц. Пыли было так много, что на ней могла бы вырасти пшеница. Активистке пришел ответ, мол, проблема решена. Но пыль убрали только в тех местах, которые были на фотографии. Метр вправо, метр влево все было по-прежнему. Это совсем абсурдная ситуация, но в любом случае реакция на возмущение активных горожан точечная, поэтому я решила принять участие в выборах.

– Что вы назвали безобразием?

– Я даже не знаю, с чего начать... Начну с благоустройства. В первую очередь, все города России, кроме Москвы и, может быть, Питера, не очень хорошо благоустроены. Новосибирск, на мой взгляд, в ужасном состоянии. Иногда кажется, что это не третий по численности населения город в России, а поселок городского типа. Можно в любом месте Новосибирска посмотреть по сторонам и назвать, что тут не так: ужасно обрезанные деревья, хаотичная застройка, некрасивая наружная реклама. По моему мнению, сейчас власти плевать на наш город. Как можно любить город и разрешать там точечную застройку!

– Вы любите Новосибирск?

В Новосибирске летом – песок в лицо, а зимой – снег по колено

– Я его очень люблю, в первую очередь, из-за открытых, отзывчивых, умных людей, которые здесь живут. Я уверена, что новосибирцы достойны жить в красивом городе. Но на все вопросы власть отвечает, что у нее нет ресурсов. Меня эти ответы не устраивают. Если не хватает ресурсов, надо иначе подходить к их распределению.

– Как вы бы хотели изменить Новосибирск?

– Я хотела бы рассуждать об умных остановках, интерактивных парках, но в Новосибирске летом – песок в лицо, а зимой – снег по колено. Нам сначала надо решить базовые проблемы.

– Выборы в совет депутатов Новосибирска были увлекательными. В первую очередь, потому что в них приняли участие оппозиционные кандидаты. Какому количеству независимых депутатов удалось пройти в Горсовет?

– Выборы выиграли 4 кандидата от коалиции "Новосибирск 2020", 3 от "Лиги эффективности" и двое самовыдвиженцев, которых поддержало "Умное голосование". Один самовыдвиженец во время предвыборной кампании декларировал, что он против "Единой России", а сейчас его лицо висит на сайте этой партии.

– Как вам удалось победить на выборах?

Мои соперники были очень увлечены борьбой друг с другом, а меня недооценили



– Я думаю, что меня, как и остальных независимых кандидатов, допустили до выборов, так как не думали, что мы пройдем. Большинство независимых депутатов шли по округам с такими конкурентами, что шансов у нас было мало. Например, против меня был участник КПРФ и руководитель комитета мэрии по рекламе и информации Дмитрий Лобыня. Можно представить, какие у него были ресурсы. Другого кандидата Сергея Майорова поддержал депутат законодательного собрания Новосибирской области Алексей Александров. Мои соперники были очень увлечены борьбой друг с другом, а меня недооценили. Пока они противостояли друг другу, я ходила по своему округу, стучалась в каждую дверь и общалась с избирателями.

– И рассказывали, чем вы лучше провластных кандидатов?

– Я не упоминала своих соперников в разговоре с избирателями, если жители меня о них не спрашивали.

– Вы не строили свою кампанию на противопоставлении “Единой России”?

– Я немного иначе действовала: делала акцент на созидании. Я правдиво рассказывала о себе жителям города. Я не профессиональный управленец, а такой же человек, как мои избиратели. У меня плюс-минус такие же знания, умения и навыки, меня тоже возмущает происходящее, и я хочу с этим бороться. Мне прямо говорили сторонники моих соперников: “Куда ты, девочка, лезешь? Это политика, ты не справишься”. Я на их слова и публикации в интернете внимания не обращала. И правильно делала: где сейчас мои оппоненты, а где горсовет.

– Вы получаете зарплату как депутат горсовета?

– Нет, я работаю бесплатно. Я поняла, что невозможно хорошо выполнять обязанности депутата горсовета и одновременно работать где-то еще. Сейчас муж позволяет мне сидеть у него на шее, поэтому я могу себе позволить работу в горсовете.

– Я видела ваши ролики на страницах штаба Навального в социальных сетях. Вы поддерживаете Навального?

– Коалиция базируется в штабе Навального. Сейчас, пока у меня нет приемной, я сижу в штабе Навального в Новосибирске. Но я не была волонтером или сотрудником штаба Навального. Сейчас я взаимодействую со штабом. Последние события меня убедили, что я на правильной стороне.

– Почему вы решили как депутат горсовета заниматься вопросами образования?

– Образование – понятная и интересная для меня тема. Учителя – это одна из самых ущемленных социальных групп в России. Им мало платят, используют как административный ресурс, унижают. Сами учителя слова поперек не скажут, их запугали, они много времени уделяют работе и очень боятся ее потерять. У педагогов совсем нет ресурсов для того, чтобы отстаивать права собственными силами. Особенно плохо, что запуганные учителя заставляют молчать учеников. Поэтому педагогов надо защищать. У меня есть силы и желание помогать учителям.

Учителя – это одна из самых ущемленных социальных групп в России

– Что вы для этого делаете?

– Я обошла школы и детские сады своего округа, поговорила с директорами. Учителя боятся прямо говорить о своих проблемах, но видно, что им нужна помощь. У педагогов и воспитателей моего округа часто нет условий для качественного образовательного процесса. Мой район один из старейших в Новосибирске. Там много школ, расположенных в устаревших зданиях. В одном из детских коррекционных садов игрушки не меняли около 10 лет. У педагогов нет ноутбуков, им просто не на чем вести дистанционное обучение.

– Как руководители школ восприняли ваш визит?

– В одной школе ко мне отнеслись настороженно. Я могу понять этого директора: он руководил школой еще до моего рождения, у них с депутатом от "Единой России" все было налажено. Но в процессе разговора, мне кажется, я смогла вызвать у директора доверие. Потому что я пришла не разговаривать о политике и размахивать желтой уточкой, а помочь школе решить ее проблемы, конкретные задачи. Я вхожу в комиссию по социальной политике и образованию совета депутатов Новосибирска, которая устанавливает многие нормативные акты для школ. Вся материально-техническая деятельность – это к нам. На заседаниях комиссии я могу предлагать решения в интересах школ. В бюджете города заложена сумма на каждый округ, и депутат может составить обращение, на какие цели ее распределить. В следующем году полмиллиона уйдет на школы и детские сады: на игрушки, ноутбуки, снегоуборочную технику. Большая сумма будет потрачена на специальную технику для мероприятий в коррекционной школе.

– Как вы думаете, молодое поколение учителей отличается от педагогов, которые давно работают в школе?

– Я недавно вступила в профсоюз "Альянс учителей" и вижу, что педагогов, готовых открыто говорить о своих проблемах, становится больше. Молодые учителя уже сейчас в большей степени готовы бороться за свои права. Чем дальше, тем более свободными будут поколения, поколения учителей в том числе.

– В Горсовете 50 депутатов, независимых – меньшинство. На что вы можете влиять?

Заседание совета на сайте горсовета начали смотреть люди, потому что оно стало похоже на поле битвы

– Раньше заседание Совета депутатов Новосибирска было формальной штукой. Депутаты собирались, поднимали руки за принятие чего-либо и расходились по делам. Пришли мы, стали спорить, привнесли настоящую политику в город. Заседание совета на сайте горсовета начали смотреть люди, потому что оно стало похоже на поле битвы. Жители Новосибирска заинтересовались политикой, и это, на мой взгляд, наше основное достижение. Я не обольщаюсь: мы, независимые депутаты, не сможем в короткий срок решить всех проблем Новосибирска, но протопчем тропинку для следующего поколения независимых депутатов.

– Какое у вас в целом впечатление от работы в Горсовете?

– Я думаю, что не зря получила педагогическое образование. Я смотрю на депутатов и понимаю, как они себя вели в детсаду: один бегал жаловаться воспитательнице, другой бросался манной кашей, третий подкладывал кнопки товарищам на стул.

– Что вы думаете о расследовании отравления Алексея Навального? Вас не напугала эта информация?

– Сам факт, что такое возможно, выбивает из колеи. Я успокаиваю себя тем, что я не Навальный, я маленький человек, депутат горсовета. Все равно у меня нет ощущения безопасности, но и фонового страха нет, только иногда злость берет. А злость – это топливо, которое помогает двигаться.