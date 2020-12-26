Под Петербургом активисты против мусорной свалки перекрыли дорогу

Жители Колтушского поселения Ленинградской области на востоке от Санкт-Петербурга 26 декабря после народного схода перекрыли трассу, протестуя против мусорной свалки "Северная Самарка". Трансляция акции велась в паблике активистов во "ВКонтакте", внимание на неё обратила редакция Север.Реалии.

Активисты без перерыва пересекали дорогу, мешая проезду транспорта. Жители требуют от властей закрытия "Самарки". Они жалуются, что высота мусора на полигоне уже достигла 100 метров, а населению нечем дышать. Они называют это "экогеноцидом", а свою акцию — "актом отчаяния".

Полигон "Северная Самарка" — крупнейший в Ленинградской области, — отмечает издание "Мегаполис". Он был построен в 1970-х годах и занимает больше 30 гектаров земли около деревни Самарка Всеволожского района. В 2020 году он, по планам, должен был принять четверть мусора из Санкт-Петербурга – около 400 тысяч тонн, а также 90 тысяч тонн из двух районов области. Помимо этого, на свалку ежегодно привозят порядка миллиона тонн грунта со строек и строительного мусора.

Жители окружающих поселений и дачных массивов несколько лет активно выступают за закрытие полигона, обращаясь к властям всех уровней, в том числе к президенту Путину. В феврале прошлого года власти обещали закрыть полигон до конца 2020 года и рекультивировать его, однако этого так и не произошло.