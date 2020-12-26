Власти назвали построенный на бюджетные деньги двухэтажный спортивный комплекс в селе на востоке Чечни именем 15-летнего сына Рамзана Кадырова Ахмада. Материал об этом показал государственный канал "Грозный", на него обратила внимание редакция "Кавказ.Реалии".

"Ахмад Кадыров — воспитанник бойцовского клуба "Ахмат", он уже успел принять участие в международных турнирах. В его копилке нет ни одного поражения. Помимо профессионального занятия спортом, Ахмад изучает религию и показывает отличные результаты в учебе. Он подает пример своим сверстникам", — говорится в сюжете телеканала. На фасаде здания в день открытия висели портреты Рамзана Кадырова и его отца.

В октябре 2016 года участие 10-летнего Ахмада Кадырова и его братьев в турнире по смешанным единоборствам MMA в Грозном вызвало скандал в российском спорте. Бои были раскритикованы президентом Союза ММА России Фёдором Емельяненко, после этого в его адрес поступали многочисленные угрозы, а на его дочь напали в Москве.