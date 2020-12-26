В Эр-Рияде приведено к присяге новое правительство Йемена

В субботу, 26 декабря, было приведено к присяге новое правительство Йемена.

Это произошло спустя несколько месяцев после соглашения о разделе власти, поддержанного руководством Саудовской Аравии.

Новый кабинет, работу которого формально запустил президент Абд Раббо Мансур Хади, состоит из 24-х человек. Часть из них – сторонники Хади, другие представляют сепаратистский Южный переходный совет. Церемония инаугурации прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где живёт Хади.

С 2014-го года в Йемене идёт гражданская война, в которую вовлечены силы правительства и возглавляемая Эр-Риядом коалиция с одной стороны и проиранские мятежники-хуситы с другой.

И окружение Хади, и Южный переходный совет – часть саудовской коалиции, но Хади пользуется поддержкой Эр-Рияда, а сепаратистский совет – Объединённых Арабских Эмиратов. Соглашение о разделе власти нацелено на равное представительство южных и северных территорий Йемена. Хути контролируют столицу Йемена Сану и ряд других городов на севере страны.