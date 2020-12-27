В Евросоюзе началась вакцинация от коронавируса нового типа

Страны Евросоюза в воскресенье приступили к массовой иммунизации населения от коронавируса нового типа. Единственной зарегистрированной вакциной по состоянию на 27 декабря стал препарат американской корпорации Pfizer. Его эффективность, утверждают разработчики, составляет 95 процентов. На первом этапе странам досталось примерно по 10 тысяч доз — что явно недостаточно, чтобы остановить пандемию.

Первоначальная вакцинация началась 27 декабря почти во всех странах ЕС. Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям и медицинским работникам. В некоторых регионах медицинские работники не стали ждать официального старта и начали вакцинацию ещё накануне, после получения препарата.

Евросоюз начал закупку вакцин позже США, Японии, Канады и других стран, — отмечает журнал Spiegel. Вашингтон начал закупки в июле, Брюссель — в середине ноября. Формально, ЕС заказал около двух миллиардов доз вакцины, однако большая часть приходится на препараты приостановившей испытания британской корпорации AstraZeneca и не дошедшей до третьей стадии французской Sanofi. В Великобритании и США уже вакцинированы 600 тысяч и около двух миллионов человек, — отмечает агентство Bloomberg.

Более 12 миллионов жителей ЕС с начала пандемии заболели, больше 335 тысяч умерли из-за COVID-19. Население Евросоюза — около 447 миллионов человек. Для остановки пандемии должны быть привиты около 60 процентов населения. До конца следующего года ЕС получит до 180 миллионов доз вакцин Pfizer и Moderna, чего будет достаточно для вакцинации только 90 миллионов человек, подсчитал Spiegel.