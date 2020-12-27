В Москве пассажир метро умер во время задержания полицией

Пассажир московского метро умер во время задержания сотрудниками полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД. Инцидент произошёл вечером 26 декабря на северо-западе города на входе в станцию "Щукинская".

Согласно утверждению ведомства, погибший был задержан при попытке взломать банкомат. "Он оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление и в ходе задержания потерял сознание", — утверждают в МВД.

В телеграм-канале ЧП/Москва опубликовано видео произошедшего. На ролике видно, что в задержании участвуют сразу шестеро полицейских, у задержанного сняты штаны, он вырывается, но не выражает агрессии. Полицейские валят его на пол, он кричит "сдаюсь".

Автор видео сообщил, что задержание началось из-за того, что мужчина был без маски. После того как к нему применили силу, он закричал "Я выбрал Путина — я выбирал свободу", — утверждает очевидец. На видео заметно, что маска снята и у сотрудницы полиции, участвовавшей в инциденте.