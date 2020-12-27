В Москве противники вырубки деревьев перекрыли проспект 

В Москве противники вырубки яблоневого сада в районе Кутузовского проспекта вышли на дорогу и перекрыли движение, сообщает "МБХ Медиа". Полиция задержала около десяти участников акции, все они доставлены в отдел полиции по району Фили-Давыдково.

По словам одного из активистов, Константина Фокина, на задержанных собираются составлять протоколы о создании помех движению автотранспорта, ему самому вменяют повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Уже больше года жители Кутузовского проспекта и прилегающих улиц протестуют против строительства новой автомобильной дороги. Как сообщил Константин Фокин, две недели назад городские власти вырубили дубовую рощу в Кунцево, а теперь приступили к вырубке яблоневого сада, который идёт вдоль Кутузовского проспекта. Строительство трассы они планируют закончить к концу 2021 года.