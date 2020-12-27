В Минске впервые с августа не организован марш протеста против режима Александра Лукашенко, сообщает телеграм-канал Nexta. При этом на окраинах города местные жители сами вышли из домов и несколькими колоннами прошлись по улицам, скандируя оппозиционные лозунги.

Судя по многочисленным видео, опубликованным очевидцами в сети, протестующих в разных районах Минска было от нескольких десятков до нескольких сотен. О задержаниях к середине дня ничего не сообщалось - такое тоже происходит впервые с начала массовых акций.