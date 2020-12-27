В Минске впервые с августа не организован марш протеста против режима Александра Лукашенко, сообщает телеграм-канал Nexta. При этом на окраинах города местные жители сами вышли из домов и несколькими колоннами прошлись по улицам, скандируя оппозиционные лозунги.
Судя по многочисленным видео, опубликованным очевидцами в сети, протестующих в разных районах Минска было от нескольких десятков до нескольких сотен. О задержаниях к середине дня ничего не сообщалось - такое тоже происходит впервые с начала массовых акций.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов прошли через репрессии.
- Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов, и в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
- Россия белорусские выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
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