В городах России продолжаются пикеты в поддержку Навального

В воскресенье в Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального - после публикации им расследования о том, что он был отравлен, предположительно, сотрудниками ФСБ.

В Петербурге серия пикетов прошла у Гостиного двора в центре города - сообщает "Эхо Москвы" и сами активисты в соцсетях.Участники держали в руках плакаты с критикой президента Владимира Путина и трусы синего цвета (согласно расследованию, яд был нанесён именно на нижнее бельё).

Сотрудники полиции переписывали данные участников и предупреждали их об ответственности за нарушение "режима повышенной готовности" в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, однако никто не был задержан.

В субботу в Петербурге активисты провели акцию у здания ФСБ. Они оставили одежду на главной лестнице у входа в здания. В сообщении об акции говорится, что вещи принесли в ФСБ "на стирку" - это намёк на признание предположительно сотрудника спецслужбы Константина Кудрявцева в том, что он смывал следы "Новичка" с трусов Навального.

Накануне пикеты в поддержку Навального прошли во Владивостоке, Уфе и ещё нескольких городах.