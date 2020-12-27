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От COVID-19 умер религиовед и историк Вильям Шмидт

В Москве 26 декабря умер религиовед, историк религии и издатель документов и материалов по истории русской церкви Вильям Шмидт. Ему был 51 год. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Шмидт был доктором философских наук, профессором. Автор монографии о патриархе Никоне, автором и редактором трудов из серии "Антология отечественного религиоведения", составителем и издателем многочисленных сборников архивных документов и трудов деятелей Русской православной церкви.

Был директором Центра религиоведческих и этнокультурных исследований и экспертизы РАНХиГС, преподавал в Дипломатической академии, был заместителем председателя Ассамблеи народов России.

Церковная традиция
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Церковная традиция

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Несколько раз был участником программ Радио Свобода, в частности программы Якова Кротова "С христианской точки зрения".

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