"Путин мстит за трусы". Блогеры о задержании Любови Соболь

25 декабря стало известно, что на соратницу Навального Любовь Соболь заведено уголовное дело за попытку проникнуть в квартиру пожилой женщины несколькими днями ранее. Соболь пыталась попасть в квартиру Константина Кудрявцева, одного из людей, которых расследование Bellingcat связывает с отравлением Навального, а пожилая женщина, вероятно, является его тещёй. Утром того же дня в квартире Соболь прошел обыск.

Алексей Навальный

После целого дня допросов Соболь Любовь задерживают на 48 часов.

Нарушила покой ФСБшного убийцы.

Лариса Ковалева

Они в бешенстве, это первое, второе хотят немедленно расправиться хоть с кем нибудь. И запугать всех.

Дмитрий Соколов

Вот бы так со всеми продавцами пожарных сигнализаций и водопроводных фильтров!

Многие не понимают, зачем Соболь хотела войти в связанную с Кудрявцевым квартиру, и не одобряют этот поступок - по разным причинам.

Михаил Жарков

Ну она конечно тоже отчебучила. Зачем? Понятно, на эмоциях, но знала же куда идёт.

Ириша Ириша

При всем уважении, ни кому бы не понравилось настойчивое желание поговорить с хозяевами квартиры, кто угодно бы вызвал полицию, чтоб в дверь не ломились и перестали звонить и уговаривать вступить в диалог. Ей не нужно было стоять там так долго и уговаривать ответить на вопросы. Журналистка CNN задала вопрос, не получила ответ и ушла. А если под дверью стоят полчаса, это не нормально.

Кристина Боровилкова

Зачем она заходила в квартиру? Неужели юристы не могли ее подробно проинструктировать, что можно, а что нет, чтобы не подставляться лишний раз.

Римма Бурсянина

Многие не понимают, кстати, как и я - зачем она туда пошла? Что хотела увидеть?

Ведь могли предусмотреть последствия. Не нужно рисковать без надобности, если серьезно думает баллотироваться в Госдуму.

Самый правдоподобный ответ на вопрос, зачем Соболь пошла в квартиру Кудрявцева:

Гарри Кусман

Они хотели заснять Кудрявцева. Он бы начал говорить на камеру и тогда отпали бы все вопросы на тему "его это голос на видео со звонком навального или нет". В очередной раз бы обличили вранье всех. Хотя тут доказательств причастности больше, чем достаточно.

Несмотря на то, что эта цель, очевидно, не была достигнута, визит Соболь к Кудрявцеву принёс команде Навального другую, неожиданную, пользу.

Алексей Навальный

Любови Соболь сегодня утром выломали дверь. Её саму увезли на допрос, а в квартире провели обыск, изъяв всю технику, включая телефон 7-летней дочери Соболь.

Причина в том, в понедельник, когда я выпустил видео разговора с одним из членов группы убийц Кудрявцевым, Соболь была у него на лестничной клетке. И позвонила ему в дверь.

Всё. Звонишь в дверь убийце — тебе выламывают твою собственную и увозят тебя на допрос.

Такая истеричная реакция не просто подтверждает подлинность разговора с Кудрявцевым, но и, случайным образом, даёт нам больше информации о том, сколько заплатили ФСБшникам, которые пытались меня убить.

Многих впечатлили задрипанные подъезды членов бригады убийц Таякина и Кудрявцева. Вернее как задрипанные — обычные подъезды. У всех такие. Тем не менее, всё равно возникает вопрос: даже если отбросить моральную сторону, да на черта они соглашаются людей убивать, если за это не платят?!

Однако, похоже, что платят. По крайней мене на квартиру в Новокосино хватит.

Как вы знаете, с самого утра Люба поехала в гости к Кудрявцеву, по адресу который совсем несложно обнаружить.

Она провела там много часов, названивая в дверь 38-й квартиры и пытаясь выманить оттуда горе-отравителя из ФСБ. Делала, в общем-то, самую важную и опасную журналистскую работу — терпеливо ждала, чтобы задать Кудрявцеву вопросы, которые, к сожалению, следственные органы ему не зададут.

Вот выписка на квартиру, в которой мы искали Константина Борисовича Кудрявцева. Жилье, судя по всему, ведомственное, раньше принадлежало городу Москве, а в 2014-м было приватизировано и передано в собственность сына, жены и тещи Кудрявцева.

И как положено по законам жанра, теща Кудрявцева сдала своего зятька с потрохами. Правда, не специально.

В какой-то момент к Любе вышла женщина, как раз Галина Субботина. Но вышла она не из 38-й квартиры, которая ей принадлежит на треть, а из соседней, в том же тамбуре, 37-й.

Что за паранормальное явление такое? Что ей делать в соседней квартире? Берем выписку и нам открывается секретный мир вознаграждений сотрудников ФСБ за убийства химическим оружием.

28 октября 2020 года отравитель и замывальщик моих трусов Константин Борисович Кудрявцев купил соседнюю 37-ю квартиру. Через 2 месяца после спецоперации в Томске и Омске.

Да, это не вилла в Дубае или Маями, как у российских депутатов, и даже не квартира на «золотой миле» в центре Москвы. Всего 40м2 в Новокосино. Но тем не менее. Такая квартира стоит около 7,5 миллионов рублей. И купил ее наш ФСБшник Кудрявцев без ипотеки. Принес 7,5 миллионов и купил.

Может ли это быть совпадением? Может, конечно. Но лично мне так не кажется.

Думаю, что мы все же видим выплату «компенсации» за операцию. За проваленную.

Наверное, за успешную можно было бы купить квартиру и в пределах МКАД. А может быть, даже, внутри ТТК.

Если вы что-то знаете об этом, то напишите нам на Черный Ящик или на телеграм-бота.

Такие вещи называются английским словом serendipity - удачное открытие, произошедшее незапланированно, по счастливой случайности.

Для самой Соболь попытка проникнуть в квартиру закончилась не очень счастливо: она провела 48 часов в следственном изоляторе и ей предъявили обвинение по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Мера пресечения Соболь в воскресенье ещё не была избрана, из изолятора её пока отпустили.

Рустем Адагамов

Сегодня рано утром квартиру Любови Соболь взломали бандиты в масках, вынесли всю технику — её и мужа. Саму Соболь увезли на допрос в Следственный комитет. Пишут о том, что против нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК РФ за незаконное проникновение в чужое жилище с применением насилия. Это связано с тем, что два дня назад Соболь приезжала к дому, где живет сотрудник ФСБ Кудрявцев (участник телефонного разговора с Навальным), звонила ему в дверь и якобы заходила в одну из квартир, принадлежащих Кудрявцеву.

По словам адвоката Соболь, уголовное дело завели по заявлению некой Субботиной. Одним из собственников квартиры, куда приезжала Соболь, выступает женщина по имени Галина Субботина. Судя по соцсетям, она приходится Кудрявцеву тещей, пишут «Открытые медиа»

Дмитрий Гудков

Любу Соболь увезли на допрос в СК после утреннего обыска у неё к квартире.

Уголовное дело возбудили по ч.2 ст. 139 УК - нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения. Это за попытку взять интервью у отравителя из ФСБ.

Адвокат Владимир Воронин, защищающий Соболь, сообщил, что у неё собираются брать образцы ДНК.

Абсурд? Нет, это Россия в 21 веке, где власть так расправляется с известным политиком. Подумайте, как она может поступить с вами.

Люба, держись, мы с тобой!

Ирина Каракозова

По каким побуждениям она это ни сделала,уже то,что задержали на 48 часов есть нарушение российского УК. У нее ребенок,не достигший 14 лет.Обязаны были отпустить,-пусть под подписку,но не более 3-х часов держать.

Галина Пилашева

У меня в прошлом году взломали дверь в квартиру в Москве. Сработала сигнализация, но в квартиру нежданные гости не вошли (задачей было пугануть, но это уже другая история). Так вот по протоколу срабатывания сигнализации был вызван наряд полиции, оперуполномоченный, эксперты-криминалисты. Мной написано заявление о совершении преступления. Всех опросили, показали видео с камер: сколько зашло, а кто остался на «шухере». А спустя некоторое время я получила ОТКАЗ! в возбуждении уголовного дела. Видимо ребята просто приходили попить чай, а меня дома не оказалось. Вот такое у нас правосудие!!! И так работают законы! Когда надо - статья найдётся.

Владимир Возиянов

Наконец-то уголовное дело возбуждено, но не по факту отравления Навального, а по факту незаконного проникновения Соболь в квартиру Кудрявцева. Как вам такой оборот дела?

Сталингулаг

Хроники безумия продолжаются. Следовало ожидать, что после разгромного унижения ФСБ они, как рой диких пчёл, начнут нападать и заводить уголовные дела по любому поводу, лишь бы перебить свой провал в новостной повестке и отвести фокус от ассасинов-неудачников, оказавшихся не просто недальновидными, а ещё и откровенно тупыми. На Любовь Соболь завели уголовное дело по статье 139 УК, части 2 – нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения. Звонок в дверь Константина Кудрявцева, одного из тех, кто принимал участие в попытке убийства Алексея Навального, следствие квалифицирует как нарушение неприкосновенности жилища с угрозой применения насилия, а то что сам Константин Кудрявцев принимал участие в попытке убийства человека с применением химического оружия, то это он просто исполнял государственный долг, и в этом следственные органы не видят ничего плохого. Какое государство, такие у него и долги

По делу работает целых 6 следователей. Они уже провели 8 экспертиз и одну очную ставку Соболь с тещёй Кудрявцева.

Андрей Збарский

Шесть следователей, назначены 8 экспертиз! И все за звонок в квартиру.

Евгегий Михайлович Брагинский

Вот же, [блин], работенка непыльная! ШЕСТЬ следователей центрального аппарата, часть из них, безусловно, по особо важным делам! По ОДНОМУ (!) эпизоду малозначительной (!) статьи УК! Так ИМ придется по тяжким статьям назначать 0,5 следователя или даже 0,33...

Екатерина Барабаш

Чтобы предъявить Любови Соболь обвинение в нарушении неприкосновенности чужого жилища (звонила в дверь недоубийце Навального), ей выломали дверь в квартиру, перевернули всё вверх дном и забрали всю технику, включая телефон её 7-летней дочери. Но в дверь не звонили - значит, неприкосновенность соблюли.

Кроме ареста и предъявления обвинения у Соболь зачем-то отобрали обувь. Объяснить это логически довольно сложно.

Илья Вайцман

Понятно, что теперь "славные органы"™ найдут отпечатки этих сапожек и на потолке квартиры, и на musculus gluteus maximus Кудрявцева и его тещи, а во-вторых - когда (и если) их вдруг вернут, то их надо аккуратно, ни в коем случае не прикасаясь руками, упаковать в толстый пакет и как можно скорее отправить его в печку.

Игорь Эйдман

Навальный перед всем миром буквально отхлестал Путина грязными трусами по мордасам. Диктатор рассердился и решил примерно наказать обидчика. Навальный ему теперь не по зубам, поэтому отыгрался на беззащитной женщине, напал на Любовь Соболь.

Стив Степанов

Осуждают Соболь за то, что она пыталась любой ценой прорваться в квартиру, где прятался соучастник попытки убийства её товарища и коллеги. На фоне беспредела опг, захватившей власть в стране, в борьбе с которой они на первой линии фронта безо всяких преувеличений ведут борьбу с риском для жизни, тут ханжески возмущены, как она могла так подставиться и нарушить святое право собственности члена банды киллеров. (ЗЫ собственности, кстати говоря, полученной в награду за подлую службу).

Речь идёт о борьбе с угрозой для жизни, в том числе, и для неё самой. Мне не симпатична чисто по восприятию Соболь, но вот это лицемерное ханжество [...] смешно, кабы не жалко до убогости.

СерпомПо

Любовь Соболь, обвиняемую в «незаконном проникновении в жилище» допрашивали на Петровке 16 часов. Шест-над-цать! Фактически без перерыва.

Правда сообщила об этом (https://echo.msk.ru/news/2764366-echo.html) член ОНК Марина Литвинович, на которой «печати негде ставить» и ни одному слову которой нельзя верить без подтверждения. Но если Литвинович, как сломанные часы, показывающие два раза в день правильное время, передала то, что было на деле – это поразительно.

16 часов допроса о том, как зашла в подъезд и позвонила в квартиру. Лампу в лицо не направляли? Наручники не надевали? Не пытали? Хотя такой допрос – уже пытка. Все ближе к славному прошлому своих и чужих отцов и дедов – к НКВД и гестапо.

Интересно, если о «проникновении в подъезд» идет плотный многочасовой разговор, то сколько же будут допрашивать Путина, Сечина и других об их тридцатилетней деятельности? Наверное, на безостановочный допрос уйдут годы. И будут ли они держаться во время «беседы со своими» так же твердо, как Соболь – большой вопрос.

Варвара Грязнова

Вот обыск у Любови Соболь сегодня, например.

Дуболомы напугали ее маленькую дочку — на видео слышен ее плач на фоне ожесточенного стука в дверь.

За последние годы я прочла массу комментариев о том, что «не надо провоцировать» силовиков и властьудержащих, что мол оппозиционные политики и активисты — это якобы фрики, деграданты, им «нечем заняться» и «нужен пиар», вот они и лезут под задержания и аресты, «инсценируют отравление» (!), «подставляют близких», «а не надо было при наличии маленького ребёнка делать то и сё», «ребёнок — это ответственность, вот и думай, куда лезешь» и прочая подобная блевотина в духе «не надо было короткую юбку надевать».

Я хочу отдельно прямо пояснить для людей, склонных к конформизму и на самом деле выдающих свой страх и выученную беспомощность такими фразами.

Это не Соболь виновата, что хочет и семью иметь, и «опасной» оппозиционной политикой заниматься.

Обыски и задержания за политику — это не фриковость Соболь, это фриковость преступного режима.

Сограждан, которые могли бы приносить пользу обществу, намеренно давят и показательно над ними издеваются, в том числе, чтобы обыватели, тяготеющие к конформности, потом говорили, что это всё сплошь «фрики и деграданты».

Или вот Юлия Галямина — вообще университетский преподаватель помимо занятия политикой. Очевидно, что нормальный университетский преподаватель — не фрик. Это интеллектуальная элита.

Когда задерживают, обыскивают и судят нормального университетского преподавателя, — это опять же не его фриковость и деградация, а фриковость и деградация преступного режима.

Надо понимать, что независимые политики, активисты — это такие же люди, как все остальные — с детьми, с домашними животными, с цветочками, с домашними пирогами. Они тоже ходят на детские утренники и выпускные вечера своих детей, у них есть пожилые родители и планы на новогодние праздники.

У них могла бы быть вполне обычная жизнь — если бы не нужно было находиться под постоянным давлением преступного режима просто за то, что волею судеб они решили последовательно говорить, что думают, и представлять сограждан и защищать их права, не продаваясь режиму за звонкую монету или временное спокойствие.

Самая плохая новость для испуганных конформистов в том, что пока они в страхе пеняют всем за якобы провоцирующую насильника «короткую юбку», полицейскому произволу подвергаются уже не только политики (которых можно для самоуспокоения обозвать фриками), и даже не только бизнесмены (которых для самоуспокоения можно обозвать жуликами), и даже не только случайный соседский паренёк (про которого можно для самоуспокоения подумать, что «вид у него и правда был какой-то наркоманский, не зря ему 228 дали»).

Буквально в этом году было видео о том, как силовики с обыском вломились в квартиру семьи с маленькими детьми — по ошибке. ПО ОШИБКЕ.

Короче, это кущёвское издевательство над людьми надо перестать «рационализировать», потому что это система такая — из настоящих фриков и деградантов, которые захватили государство и распространяют свои миазмы нелюбви и произвола, чтобы продолжать обирать вас, держа в страхе и подчинении.