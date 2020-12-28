Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками, пропали 17 человек

Баренцево море

В Баренцевом море вблизи Новой Земли затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого находились 19 человек. Спасены двое рыбаков, поиски остальных продолжаются. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о происшествии с судном "Онега" (порт приписки Мурманск), которое вело рыболовный промысел в акватории Баренцева моря, поступила утром в понедельник. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.

В поисково-спасательной операции участвует судно "Войково". Дополнительно к месту крушения направлены ещё три судна. Время прибытия - 3-6 часов, сообщает "Интерфакс".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG