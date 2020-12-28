Утечка воздуха в российском сегменте МКС продолжается

На Международной космической станции продолжается утечка воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию НАСА. Герметичность нарушена в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

В ночь на воскресенье космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в камеру. Спустя 18 часов выяснилось, что давление в отсеке упало — с 730 до 620 миллиметров ртутного столба.

19 декабря, экипаж МКС сообщал, что резервы кислорода на космической станции подходят к концу из-за невозможности обнаружить место утечки воздуха с неё. Поиск возможной трещины в корпусе ведётся с августа, в октябре сообщалось, что она обнаружена. Трещина размером около 4,5 сантиметров была изолирована, однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха.

Незначительная утечка воздуха с МКС была замечена ещё в сентябре 2019 года, однако тогда проблема оказалась неприоритетной для НАСА и Роскосмоса. В августе-сентябре 2020 года скорость утечки возросла в пять раз. В "Роскосмосе" утверждают, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.

По словам замглавы полетом российского сегмента станции Юрия Гидзенко, в феврале грузовой корабль "Прогресс МС-16" доставит на МКС ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры.