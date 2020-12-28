РКН потребовал от иркутского сайта удалить текст о депутате Хинштейне

Иркутское издание Babr24 рассказало о требовании Роскомнадзора удалить текст, в котором говорится о поведении пьяного депутата Госдумы Александра Хинштейна. Об этом издание сообщило в своем телеграм-канале.

Роскомнадзор потребовал удалить материал "Депутат-громила. Александр Хинштейн бегал в трусах по гостинице и бил окна", опубликованный в феврале 2006 года.

"По имеющейся информации, материал, размещенный на интернет-странице… содержит сведения, нарушающие законодательства Российской Федерации в области распространения информации. Просим в кратчайшие сроки принять меры по удалению данных сведений с указанной интернет-страницы… и о результатах сообщить на e-mail: operator@rkn.gov.ru", – цитирует издание письмо ведомства.

Какая именно информация противоречит законодательству в письме не уточняется. Текст уже удален с сайта, но его копия доступна в кэше Coogle. В ней пересказывается материал газеты "Жизнь" о том, как депутат отмечал день рождения друга в гостинице в Ижевске.

"О чем идет речь в статье? О безобразном поведении пьяного депутата Госдумы Александра Хинштейна… Любопытно, как надзорное ведомство используется для обеления репутации отдельных депутатов", – поясняет издание.