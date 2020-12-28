Алиса Фрейндлих находится в реанимации с COVID-19

Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге с коронавирусной инфекцией и воспалением легких. Об этом сообщил в фейсбуке историк Константин Богуславский со ссылкой на друзей из Большого драматического театра имени Товстоногова, где она служит. Сейчас эта публикация недоступна.

Издание Life утверждает, что у Фрейндлих на фоне коронавирусной инфекции развилась пневмония. Выявлено 80-процентное поражение легких и наблюдается отрицательная динамика. О том, что Алиса Фрейндлих госпитализирована с вирусной пневмонией, стало известно 25 декабря. Сейчас она получает кислород через аппарат неинвазивной вентиляции легких.

Издание 78.ru сообщает со ссылкой на источник, что Фрейндлих уже несколько дней находится в реанимации.

Как передаёт РИА Новости, актриса находится в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА России. В медучреждении ТАСС подтвердили, что у Фрейндлих диагностировали COVID-19.

Заместитель художественного руководителя БДТ по общественно-просветительской деятельности Ирина Шимбаревич сообщила РБК, что не дает комментариев на эту тему. "Вся страна звонит, все хотят жареного, а этого нет: все у нас в театре хорошо", – сказала она.