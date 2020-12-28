Росстат: в РФ умерли уже более 116 тысяч человек с коронавирусом

Так называемая избыточная смертность – превышение числа смертей в нынешнем году в сравнении с прошлым годом – в ноябре 2020 года в России составила более 78 тысяч человек. Таковы официальные данные Росстата, опубликованные в понедельник.

По данным Росстата, менее половины из этих смертей – около 35 тысяч – так или иначе связаны с коронавирусом. Чем объясняется увеличение числа смертей от других причин, неясно.

В октябре избыточная смертность составила около 48 тысяч человек, а всего за 2020 год, без учёта декабря – около 230 тысяч.

При этом, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, главной причиной смерти COVID-19 был признан в 55 тысячах случаев, что почти в 4 раза меньше, чем показатель избыточной смертности.

По данным Росстата, в которые включаются и случаи, когда умерший был инфицирован коронавирусом, но инфекция не была признана главной причиной смерти, в России с марта по ноябрь умерли 116 тысяч человек с коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем данные оперативного штаба, но в 2 раза меньше, чем показатель избыточной смертности.