Росстат: в РФ умерли уже более 116 тысяч человек с коронавирусом

Так называемая избыточная смертность – превышение числа смертей в нынешнем году в сравнении с прошлым годом – в ноябре 2020 года в России составила более 78 тысяч человек. Таковы официальные данные Росстата, опубликованные в понедельник.
По данным Росстата, менее половины из этих смертей – около 35 тысяч – так или иначе связаны с коронавирусом. Чем объясняется увеличение числа смертей от других причин, неясно.
В октябре избыточная смертность составила около 48 тысяч человек, а всего за 2020 год, без учёта декабря – около 230 тысяч.
При этом, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, главной причиной смерти COVID-19 был признан в 55 тысячах случаев, что почти в 4 раза меньше, чем показатель избыточной смертности.
По данным Росстата, в которые включаются и случаи, когда умерший был инфицирован коронавирусом, но инфекция не была признана главной причиной смерти, в России с марта по ноябрь умерли 116 тысяч человек с коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем данные оперативного штаба, но в 2 раза меньше, чем показатель избыточной смертности.
- "Медиазона" со ссылкой на базы данных медицинских учреждений публиковала расследование о том, что в больницах для больных коронавирусной инфекцией умерло значительно больше людей, чем включено в официальную статистику. Избыточную смертность, не связанную прямо с коронавирусом, можно объяснить и возросшей во время эпидемии общей нагрузкой на систему здравоохранения, которая приводит к трудностям в оказании помощи людям с другими патологиями. Подобная картина наблюдается не только в России, но и в других странах, серьёзно пострадавших от пандемии.
- В октябре – ноябре как избыточная смертность, так и число умерших от COVID-19 в России значительно увеличились в сравнении с летними месяцами и сентябрём. При этом в большинстве регионов введены лишь весьма ограниченные карантинные меры; речь не идёт об общенациональном локдауне ("самоизоляции"), имевшем место весной.
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