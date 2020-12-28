Роскомнадзор ищет альтернативу YouTube. "Газпром-медиа" купил Rutube

В Роскомнадзоре заявили, что Россия вошла в пятёрку стран с наименьшей зависимостью от иностранных интернет-платформ, но отметили при этом, что альтернативы YouTube пока нет.

Ведомство озвучило статистику, основанную на собственном исследовании, согласно которой американским видеохостингом пользуются 70% российских интернет-пользователей или 57% населения страны. "Из-за отсутствия прямого конкурента в России YouTube пока незаменим", - признали в Роскомнадзоре, заявив о необходимости появления "востребованного аналога", который снизит зависимость россиян от иностранной платформы.

Одновременно с этим стало известно, что холдинг "Газпром-медиа" приобрёл сто процентов акций российского видеохостинга Rutube. Ранее глава холдинга и бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал работу над модернизацией Rutube с целью сделать площадку "такой же удобной", как и американскую платформу YouTube.

Издание "МБХ Медиа" отмечает, что в ноябре Роскомнадзор, обвинив YouTube в цензуре, обратился к ведущим российским интернет-компаниям с призывом помочь в создании отечественных видеохостингов для внутреннего пользования.

В то же время Госдума, а следом и Совет Федерации, одобрили закон, который даёт право Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, в том числе - YouTube, Facebook и Twitter, если они допускают "цензуру" в отношении материалов российских СМИ. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что дискриминации со стороны американских сайтов в интернете подверглись, в частности, телеканал Russia Today и РИА "Новости".