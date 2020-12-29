Россия запретила въезд ряду граждан ФРГ в ответ на санкции ЕС

Россия запретила въезд на свою территорию руководящим сотрудникам силовых структур ФРГ.
В заявлении российского МИД, распространённом во вторник, говорится, что Москва расширила санкционный список граждан Германии в ответ на "деструктивные действия со стороны ЕС". В МИД подчеркнули, что "на протяжении длительного времени сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей германского бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином". Эти действия, как считают в российском руководстве, предпринимались с целью создания предлога для введения по линии ЕС нового пакета санкций против Москвы.
Имён граждан ФРГ, которым запрещается въезд в Россию, в заявлении МИД не приводится.
В октябре Евросоюз объявил о санкциях против руководителя российской военной разведки Игоря Костюкова и еще одного россиянина, офицера Дмитрия Бадина, а также против 85-го Главного центра специальной службы Генштаба, специализирующегося на криптографии, писала "Немецкая волна". Россиян обвинили в краже электронной переписки канцлера ФРГ Ангелы Меркель вследствие хакерской атаки на германский парламент пять лет назад.
В отношении попавших в санкционный список лиц вводятся визовые запреты, их имущество в ЕС подлежит замораживанию. Физическим и юридическим лицам в странах ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства. В пресс-релизе Совета ЕС от 22 октября отмечалось, что всего под санкциями за кибератаки находятся уже 8 физических и четыре юридических лица.
В результате кибератаки на германский бундестан весной 2015 год IT-инфраструктура парламента была полностью парализована. Его пришлось отключить от Сети на несколько дней. Хакеры похитили значительный объем данных и, помимо почты Меркель, взломали электронную переписку целого ряда депутатов.
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