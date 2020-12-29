Французский модельер Пьер Карден умер 29 декабря на 99 году жизни. Об этом его семья сообщила агентству Agence France-Presse.

Карден — один из создателей современного мира высокой моды. В 1960 году он первым показал публике коллекцию мужской одежды. Он одним из первых использовал стиль унисекс, и первым начал продавать дизайнерские вещи в массовых магазинах.

Модельер родился неподалёку от итальянского Тревизо, его родители переехали во Францию, когда ему было два года, сбежав от фашистского режима. Он начал создавать одежду уже в 14 лет, работал в доме моды Paquin, стал главным дизайнером в ателье Кристиана Диора.

В 1950 году основал свой дом, был известен инновационным и авангардным подходом к моде. Работал театральным художником, создавал костюмы для фильма Жана Кокто и для балерины Майи Плисецкой. Среди его протеже — модельеры Жан-Поль Готье и Андре Оливер.