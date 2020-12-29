Правительство премировало Маргариту Симоньян "за вклад в развитие СМИ"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал во вторник распоряжение о присуждении правительственных премий в области СМИ размером в один миллион рублей каждая.

Среди получивших премии - главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, которая награждена с формулировкой “за вклад в развитие СМИ”, ведущий телеканала "Россия" Александр Сладков, премированный “за вклад в развитие репортерской деятельности и военной журналистики”, а также корреспонденты "Комсомольской правды" Александр Коц и Дмитрий Стешин.

Всего правительство выписало десять премий, большинство из них получили сотрудники СМИ, которые контролируются государственными структурами.

В сентябре издание The Insider обнародовало размер заработка Маргариты Симоньян: по данным журналистов, главред Russia Today получает около 120 миллионов рублей в год.