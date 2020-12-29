Режиссёра Манского будут судить за пикет с трусами возле здания ФСБ 

Московская полиция составила протокол о нарушении порядка проведения митингов на режиссёра-документалиста Виталия Минского за одиночный пикет возле здания ФСБ в поддержку Алексея Навального.

Манскому грозит штраф до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. Дата судебного заседания пока не назначена.

22 декабря Манский встал возле входа в здание ФСБ в центре Москвы с синими трусами в руках. Спустя несколько минут его задержали.

За день до этого Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с предполагаемым участником покушения на него, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. В беседе Кудрявцев признался в том, что принимал участие в операции по сокрытию следов отравления Навального, а также рассказал, что боевое отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё политика.

Во вторник полиция признала трусы, которые держал в руках режиссёр Манский, "средством наглядной агитации".