Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Епархиальный церковный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева. С апреля Кураев был временно запрещён в служении патриархом Кириллом. Теперь решение о лишении сана должен утвердить патриарх.

Поводом для запрета Кураева в служении стала запись Кураева в "Живом журнале" об умершем от коронавируса настоятеля Елоховского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина. Связщенник тогда написал, что в его памяти Агейкин останется "как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса".

Кураев также раскритиковал Агейкина за его отношение к эпидемии коронавируса. В одном из последних интервью протоиерей, в частности, заявлял, что эпидемия чумы была остановлена молитвой. Закрытие храмов властями в некоторых регионах настоятель кафедрального собора назвал неразумным, так как светские власти не могут устанавливать запреты для церкви.

В Русской православной церкви сочли запись Кураева в блоге публичным оскорблением памяти настоятеля собора.

Андрей Кураев – один из самых известных миссионеров Русской православной церкви. Он регулярно собирал большие залы на проповеди, выступал на рок-концертах, телевидении и одним из первых в церкви пришедший в интернет. Он был референтом патриарха Алексия II и одним из ближайших сподвижников митрополита Кирилла (Гундяева) перед избранием того предстоятелем церкви в 2009 году.

Последние годы Кураев активно критиковал церковные структуры и патриарха – одновременно обвиняя церковь в отдалении от прихожан и бюрократичности и косности, и с ультраконсервативных позиций, обвиняя высшее духовенство в неодобряемой православием гомосексуальности.

Незадолго до указа Кирилла в сети появилась петиция к священноначалию РПЦ с призывом лишить Кураева сана диакона.