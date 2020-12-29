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Суд в Москве арестовал бывшего схиигумена Сергия

Бывший схиигумен Сергий

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего схиигумена Сергия. Об этом сообщает "Медиазона".

В отношении схимонаха и духовника Среднеуральского женского монастыря возбуждены уголовные дела о склонении к самоубийству, самоуправстве и воспрепятствовании работы религиозной организации. Сам Сергий вину не признаёт.

Схиигумен Сергий (в миру Николай Романов) приобрёл широкую известность весной, когда вступил в открытую конфронтацию с церковными и светскими властями. Он отказался подчиняться постановлениям о закрытии храмов и самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, фактически изгнал из монастыря лояльную РПЦ настоятельницу и начал выступать с проповедями, в которых подвергал анафеме руководителей государства, включая Владимира Путина. Монастырь взяли под охрану лояльные Сергию казаки.

В октябре Сергий был отлучён от РПЦ, решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также схиигумена оштрафовали по административной статье о возбуждении ненависти. В ночь на 29 декабря полиция и спецназ штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь, задержав Сергия.

В СМИ схиигумена называют представителем ультраортодоксального крыла церкви. Также о нём писали как о духовнике депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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