Против Навального возбуждено дело о растрате пожертвований в ФБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его неназванных соратников.

Утверждается, что они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу их фондов, в том числе ФБК. По предъявленной статье политику грозит до 10 лет лишения свободы. Навальный прокомментировал это в твиттере словами: "Путин, похоже, просто бьется в истерике".

Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию после попытки покушения на него. Его пытались отравить в Томске, предположительно боевым химическом веществом группы "Новичок". Он обвиняет в организации покушения лично президента России Владимира Путина — Кремль это отрицает.

Против политика уже возбуждено дело о клевете. Ранее он был осуждён за хищение по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Он и его сторонники называют оба дела политически-мотивированными, по обоим делам Европейский суд по правам человека признал нарушенным право политика на справедливое судебное разбирательство.

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