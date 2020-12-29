РПЦ лишила сана епископа, заявлявшего, что он опасается ФСБ

Синод Русской православной церкви лишил сана епископа Череповецкого Флавиана (Митрофанова). В решении синода уточняется, что решение принято из-за "духовного падения" священника.

Ранее Флавиана отстранили от руководства Череповецкой епархии и запретили в служении.

В середине декабря священник рассказал Радио Свобода, что после запрещения в служении уехал в Великобританию, опасаясь преследования ФСБ по уголовному делу о торговле наркотиками. В начале декабря в квартире архиерея в Санкт-Петербурге прошёл обыск. У Флавиана изъяли паспорта, но задерживать не стали. Через несколько дней по запасным документам он улетел за границу.

Главным подозреваемым по делу о наркотиках является знакомый Флавиана – Каин Монтанелли. Его задержали в конце прошлого года и, как утверждается, требовали дать показания на священника. Монтанелли признал вину в торговле наркотиками, но причастность епископа отрицал. Священник предположил, что находился в разработке ФСБ, и допустил, что спецслужба могла устроить провокацию в отношении его знакомого.

В разговоре с Радио Свобода епископ также рассказал, что в 2018 году неофициально предлагал деньги патриарху Антиохийскому Иоанну X за то, чтобы тот выступил на стороне Москвы в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви.